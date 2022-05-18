В России продлят квоты на экспорт минеральных удобрений

Осенью были введены ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений с содержанием азота для обеспечения внутренних нужд сельхозпроизводителей. Они будут действовать как минимум до декабря

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Правительство продлит действие экспортных квот на вывоз минеральных удобрений для того, чтобы полностью восполнить потребности агропромышленного комплекса (АПК), заявила вице-премьер Виктория Абрамченко во время заседания правительственной комиссии по вопросам АПК. Ее сообщение РБК передала пресс-служба. Квоты будут действовать до конца 2022 года.

По словам вице-премьера, приятые ранее правительством меры поддержки сектора уже доказали свою эффективность. «Посевная кампания прошлого года была успешно проведена во всех регионах за счет выполнения потребности аграриев в ресурсах — и льготных мерах поддержки, и минеральных удобрениях. Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года, — пояснила Абрамченко. — По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции».

Согласно данным Минсельхоза, которые приводятся в релизе, план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей выполнен на 84%. За год — с 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года — планируется закупить более 15 т удобрений, что на 23% выше, чем годом ранее, добавила вице-премьер.

Часть экспортных ограничений была установлена федеральными властями еще осенью прошлого года, часть — в феврале. Так, в ноябре было принято решение установить квоты для вывоза за рубеж азотных удобрений и сложных удобрений с содержанием азота. Для азотных удобрений разрешенный объем экспорта составил 5,9 млн т, для сложных — 5,35 млн т. Мера начала действовать с 1 декабря.

В середине апреля было решено увеличить квоты на экспорт: для азотных удобрений — на 231 тыс. т, для сложных удобрений — на 466 тыс. т. Они должны были действовать до 31 мая.

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Кроме того, в начале февраля правительство ввело запрет на вывоз из России за пределы ЕАЭС аммиачной селитры, чтобы покрыть нужды отечественных сельхозпроизводителей и промышленности. Предполагалось, что он будет действовать до 1 мая.

Абрамченко в апреле уже предлагала продлить квотирование на экспорт минеральных удобрений, однако, по ее мнению, это необходимо было сделать не до конца года, а до 1 июля 2023 года. «С учетом текущей экономической ситуации, потребности аграриев в удобрениях для выполнения стратегически важной задачи по росту сельхозпроизводства вице-премьер считает возможным продлить режим на озимый и яровой сев следующего сельхозгода», — поясняла ее пресс-служба.