В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если какой-то участок земель сельскохозяйственного назначения, свободную продажу которых на Украине планируется начать в 2020 году, будет куплен гражданином России, покупку конфискуют, заявил глава местного Минэкономразвития

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщают «Украинские новости».

«Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — сказал министр, отвечая на вопрос, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.

Министр указал на необходимость наладить мониторинг и так выстроить правила игры, чтобы власти могли «более широко применять этот механизм».

Накануне, 19 сентября, выступая на встрече с аграриями, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины должны получить полноценное право собственности на землю. Он отметил, что иностранцы покупать землю на Украине не смогут.

«В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, — это бред. Земля — это собственность граждан», — заявил Зеленский.