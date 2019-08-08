Власти Украины решили отменить мораторий на продажу земель

Запрет на продажу земель сельхозназначения действует с 2001 года. Владимир Зеленский считает, что его необходимо снять, а украинская земля — лучшая в мире по качеству

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Об этом он сообщил на встрече с представителями турецкого бизнеса, трансляция мероприятия доступна на странице офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, это позволит открыть рынок земли в 2020 году, которая является «лучшей в мире по качеству».

Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует на Украине с 2001 года. В мае 2018 года Европейский суд по правам человека постановил, что запрет на Украине на покупку и продажу земель нарушает конвенцию по правам человека. Такое решение ЕСПЧ вынес после жалобы двух граждан на запрет продажи сельскохозяйственных угодий. Однако в феврале 2019 года экс-президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Минэкономразвития Украины предлагало президенту наложить вето на законопроект, поскольку, согласно конституции, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

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