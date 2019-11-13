Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

Минфин уточняет

Показатели региональных паспортов нацпроектов несколько меньше уточненных на сегодняшний день. Как пояснили РБК в пресс-службе Минфина, паспорта нацпроектов носили оценочный характер и были сформированы еще до фактического утверждения региональных и местных бюджетов.

Согласно информации Минфина, общие расходы региональных и местных бюджетов на реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн руб., а кассовое исполнение по состоянию на начало ноября составляет 760 млрд руб. Это дает уровень в 58% исполнения.

Работа над прозрачностью данных Казначейство стало публиковать данные по расходам федерального бюджета и регионов на нацпроекты в конце октября. Ранее, в июле, РБК обратил внимание на то, что оперативный мониторинг финансового исполнения нацпроектов практически недоступен для общества, поскольку власть не предоставляет регулярных данных о кассовом исполнении по ним в готовом виде. В подготовленных Минфином «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы отмечалось, что взаимодействие Федерального казначейства с финансовыми органами регионов будет расширено в целях обеспечения оперативной информации об исполнении региональных бюджетов в части ассигнований на реализацию нацпроектов.

Меньше — не значит хуже

Исполнение региональными бюджетами расходов на нацпроекты, по данным Минфина, недотягивает даже до уровня исполнения по федеральному бюджету. Федеральные расходы на нацпроекты составили 1,1 трлн руб. — это почти 64% от предусмотренных 1,78 трлн руб., следует из данных портала «Электронный бюджет» на 5 ноября. В них входят и межбюджетные трансферты регионам на реализацию нацпроектов.

Недостаточно высокий уровень освоения средств на нацпроекты не всегда означает плохую работу властей, считает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Тот факт, что расходование идет неравномерно и иногда запаздывает, свидетельствует о том, что правительство старается расходовать средства по мере необходимости, а не чисто формально. Это говорит о каком-то разумном подходе к использованию денег налогоплательщиков», — сказала она РБК.

Как сообщили РБК в Счетной палате, больше всего регионы потратили на мероприятия в рамках нацпроектов «Демография» — 217,7 млрд руб. на 1 октября, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 144,3 млрд руб., «Образование» — 76,5 млрд руб., «Жилье и городская среда» — 66,1 млрд руб., «Здравоохранение» — 58 млрд руб.

Недостаточные темпы освоения бюджетных средств могут быть связаны с проработкой нацпроектов, которые на момент принятия не были хорошо прописаны, не имели конкретных мер по достижению целевых показателей, отмечает Суслина. «С этой точки зрения пусть лучше идет медленно реализация нацпроектов, но эффективно, чем деньги уйдут в никуда», — подчеркнула она.

Ускорились к осени

Расходы региональных бюджетов значительно ускорились во втором полугодии. По данным Счетной палаты, расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов в январе—июне составляли 285,9 млрд руб., а на 1 октября они составили уже 625,9 млрд руб., то есть выросли более чем в два раза. За октябрь расходы субъектов на нацпроекты выросли еще на 17% относительно предыдущего месяца.

Основные расходы региональных бюджетов — по госконтрактам и капитальному строительству, а другие инфраструктурные расходы, как правило, приходятся на конец ноября и декабрь, пояснила РБК главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Социальные расходы, напротив, равномерны, к примеру, это различные выплаты семьям с детьми и т.д. Высокая доля расходов на проект «Безопасные и качественные дороги» объясняется тем, что ремонт дорог проводится с весны до начала осени, отметила Зубаревич.

Кто потратил больше всех

Среди лидеров по расходам на нацпроекты (в абсолютных значениях) на 1 ноября оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.), согласно данным «Электронного бюджета».

Расходы столицы на нацпроекты составили 3% от расходов бюджета города, предусмотренных в 2019 году. Подмосковье потратило на нацпроекты около 9% бюджета, Санкт-Петербург — 6%.

Более 20 млрд руб. на реализацию нацпроектов израсходовали Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.

Наименьшие расходы у регионов с наименьшим населением: у Магаданской области (1 млрд руб.), Еврейской автономной области (0,8 млрд руб.) и Чукотского автономного округа (0,6 млрд руб.).

Как формируются расходы регионов на нацпроекты

Согласно сводной бюджетной росписи на 1 октября, в федеральном бюджете на реализацию нацпроектов в 2019 году заложено 1,78 трлн руб. Из них 611,8 млрд руб. должны уйти в регионы, так как большинство мероприятий нацпроектов реализуется субъектами за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, сообщает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за январь—сентябрь. На начало ноября исполнены средства межбюджетных трансфертов бюджетам регионов на 354,8 млрд руб. (57% от плана), уточнили в Минфине.

Трансферты предусмотрены по десяти нацпроектам и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В рамках проектов «Наука» и «Цифровая экономика» расходы регионов не предусмотрены.

В 2019 году расходование собственных ресурсов регионов на реализацию нацпроектов окажется чуть выше федеральных трансфертов регионам на эти цели. «При этом необходимо учитывать, что как и на федеральном уровне, на региональном уровне национальные проекты включают наряду с новыми мероприятиями также мероприятия, реализация которых была начата до начала реализации национальных проектов», — отметили в Минфине.

Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные власти. Проектом федерального бюджета на 2020 год на нацпроекты предусмотрено около 2 трлн руб.

Неосвоение бюджета на всех уровнях

Власти неоднократно отмечали низкий уровень освоения бюджетных средств, заложенных для нацпроектов. В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недостаточные темпы бюджетных расходов на нацпроекты полным безобразием и предупредила, что, работая так, цели не будут достигнуты.

Генеральный прокурор Юрий Чайка 11 ноября заявил о выявленных недостатках реализации нацпроектов, связанных в первую очередь «с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах». Так, по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд руб., выделенных на этот год, по проекту «Экология» — только 25%, сообщил он.

Всего Генпрокуратура с начала года выявила 2,5 тыс. нарушений законов в сфере нацпроектов, наибольшее число — в ходе реализации проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». Нарушения касаются вопросов предоставления господдержки, строительства объектов социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, регионального и муниципального нормотворчества, уточнил Чайка.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, система управления нацпроектами неэффективна за счет сложной иерархии. Глава Счетной палаты также считает региональные показатели эффективности нацпроектов завышенными и не подкрепленными достаточным количеством ресурсов.

