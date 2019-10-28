Кудрин назвал главную проблему реализации нацпроектов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации национальных проектов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Система управления нацпроектами — пока это сложная иерархия уровней <...> это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное», — сказал он.

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