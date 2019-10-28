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Кудрин назвал главную проблему реализации нацпроектов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации национальных проектов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Система управления нацпроектами — пока это сложная иерархия уровней <...> это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное», — сказал он.

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Матвиенко назвала полным безобразием низкое освоение денег на нацпроекты

Материал дополняется.

Автор: Артём Губенко
Теги: Алексей Кудрин, Счетная палата, нацпроекты
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