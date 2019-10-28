Экономика , 28 окт, 18:49
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Кудрин назвал главную проблему реализации нацпроектов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации национальных проектов. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Система управления нацпроектами — пока это сложная иерархия уровней <...> это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное», — сказал он.
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