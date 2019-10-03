Минфин решил сделать траты на нацпроекты «полностью прослеживаемыми»

После критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. В оперативном режиме можно будет проследить, сколько денег уже потрачено

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Минфин пообещал обеспечить «полную прослеживаемость движения средств» бюджетной системы, направляемых на реализацию национальных проектов. В частности, будет уточнена отчетность об исполнении федерального и региональных бюджетов, с тем чтобы обеспечить «раскрытие информации об объемах и движении бюджетных средств на реализацию национальных проектов», говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы, внесенных в Думу правительством на этой неделе (.doc).

В июле РБК обратил внимание на то, что оперативный мониторинг финансового исполнения нацпроектов практически недоступен для общественности — правительство не предоставляет регулярных данных о кассовом исполнении по ним в готовом виде. Уровень освоения средств можно оценить по ежемесячным данным Казначейства, но для этого необходим достаточно трудоемкий расчет. Счетная палата публикует данные об исполнении расходов по нацпроектам, но только на квартальной основе.

«Во всем, что касается национальных проектов, прозрачность бюджетной росписи существенно снизилась», — подтверждает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. «С момента запуска нацпроектов так и не появилось портала с отражением их планов и хода реализации. До сих пор о них ничего нет на портале госпрограмм, куда нацпроекты, казалось бы, должны быть встроены. Нет раздела на едином портале электронного бюджета, нет отдельного портала, как когда-то было у приоритетных национальных проектов 2006 года», — отмечает он.

Минфин пишет в «Основных направлениях», что взаимодействие Федерального казначейства с финансовыми органами регионов будет расширено в целях обеспечения оперативной информации об исполнении региональных бюджетов в части ассигнований на реализацию нацпроектов. Кроме того, формировать отчетность о ходе реализации федеральных проектов (являются составными частями нацпроектов) начнут организации, «непосредственно обеспечивающие выполнение в целом результата и (или) отдельных контрольных точек федерального проекта», — иными словами, «держатели конечных контрактов».

О сроках внедрения данных инициатив не говорится, но в июле Минфин заявлял РБК, что публикация информации об исполнении федерального бюджета в части нацпроектов планируется осенью 2019 года.