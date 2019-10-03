Минфин решил сделать траты на нацпроекты «полностью прослеживаемыми»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 12:24
Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов Финансы, 18:07 Выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о «террористической» России Политика, 18:05 Путин отправил в отставку пятерых генералов Общество, 18:04 Тяжелый случай: как сделать надежным промышленное производство Pro, 17:58 Как одна ария в метро Лос-Анджелеса изменила жизнь бездомной эмигрантки Стиль, 17:52 Цена на нефть Brent упала ниже $57 за баррель впервые с лета Экономика, 17:52 СМИ узнали о расколовших команду Зеленского сценариях выборов в Донбассе Политика, 17:49 «Коммерсантъ» узнал об отставке главы ЦОДД Общество, 17:45 Путин разрешил ВТБ стать акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2 Бизнес, 17:43 В Томске мужчина застрелил двух женщин и покончил с собой Общество, 17:42 В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Общество, 17:38 Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за «народный «Оскар» Общество, 17:29 Кремль усомнился в сроках нормандской встречи из-за графика Путина Политика, 17:28 Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае Спорт, 17:18
Экономика ,  
0 
Минфин решил сделать траты на нацпроекты «полностью прослеживаемыми»
После критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. В оперативном режиме можно будет проследить, сколько денег уже потрачено
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минфин пообещал обеспечить «полную прослеживаемость движения средств» бюджетной системы, направляемых на реализацию национальных проектов. В частности, будет уточнена отчетность об исполнении федерального и региональных бюджетов, с тем чтобы обеспечить «раскрытие информации об объемах и движении бюджетных средств на реализацию национальных проектов», говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы, внесенных в Думу правительством на этой неделе (.doc).

В июле РБК обратил внимание на то, что оперативный мониторинг финансового исполнения нацпроектов практически недоступен для общественности — правительство не предоставляет регулярных данных о кассовом исполнении по ним в готовом виде. Уровень освоения средств можно оценить по ежемесячным данным Казначейства, но для этого необходим достаточно трудоемкий расчет. Счетная палата публикует данные об исполнении расходов по нацпроектам, но только на квартальной основе.

«Во всем, что касается национальных проектов, прозрачность бюджетной росписи существенно снизилась», — подтверждает директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. «С момента запуска нацпроектов так и не появилось портала с отражением их планов и хода реализации. До сих пор о них ничего нет на портале госпрограмм, куда нацпроекты, казалось бы, должны быть встроены. Нет раздела на едином портале электронного бюджета, нет отдельного портала, как когда-то было у приоритетных национальных проектов 2006 года», — отмечает он.

Минфин пишет в «Основных направлениях», что взаимодействие Федерального казначейства с финансовыми органами регионов будет расширено в целях обеспечения оперативной информации об исполнении региональных бюджетов в части ассигнований на реализацию нацпроектов. Кроме того, формировать отчетность о ходе реализации федеральных проектов (являются составными частями нацпроектов) начнут организации, «непосредственно обеспечивающие выполнение в целом результата и (или) отдельных контрольных точек федерального проекта», — иными словами, «держатели конечных контрактов».

О сроках внедрения данных инициатив не говорится, но в июле Минфин заявлял РБК, что публикация информации об исполнении федерального бюджета в части нацпроектов планируется осенью 2019 года.

Всего существует 13 нацпроектов, включая самый дорогостоящий комплексный план развития инфраструктуры. Стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивается почти в 26 трлн руб., включая 13 трлн из федерального бюджета, остальное — из бюджетов регионов и внебюджетных источников.

В 2019 году, по последним данным Минфина на 1 сентября, на реализацию нацпроектов из федерального бюджета должно быть выделено 1,78 трлн руб. Финансовое исполнение с начала года составляет 48%, сообщил 26 сентября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По данным Счетной палаты на 1 июля, самые низкие показатели освоения средств были у нацпроектов «Цифровая экономика» (8,3%), «Экология» (11,6%), «Безопасные и качественные дороги» (12,2%), «Производительность труда и поддержка занятости» (17,7%).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минфин России, нацпроекты, бюджет
Материалы по теме
Информационный барьер: как нацпроекты сделали бюджет менее прозрачным
Экономика
Губернаторы потребовали от Минфина ясности с финансированием нацпроектов
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter