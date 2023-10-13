Новак заявил о падении дисконта на российскую нефть втрое

Новак: дисконт на российскую нефть упал втрое с начала 2023 года

Россия договорилась о новых рынках и стабилизировала поставки, это позволило сократить скидку на нефть, сказал Новак. Цены стали расти в сентябре на фоне продления Москвой и Эр-Риядом сокращения добычи нефти

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В начале 2023 года дисконт на российскую нефть доходил до $35—$38 за баррель, к середине октября он сократился приблизительно втрое, до $11–12, заявил RT Arabic вице-премьер Александр Новак.

Эту тенденцию он объяснил стабилизацией поставок и логистических цепочек, а также соглашениями Москвы с дружественными странами «о новых рынках, и об участии компаний». Со слов Новака, сейчас российская нефть пользуется большим спросом.

«И естественно, рыночным способом формируется и снижение дисконта. То есть если большая конкуренция, все хотят, там, более дешевую нефть и нефтепродукты, спрос большой, и, значит, дисконт может снижаться. Потом будем наблюдать, смотреть. Мы оптимистично на это смотрим», — добавил вице-премьер.

Экспорт российского газа в Европу в 2023 году, по оценке Новака упадет на две трети по сравнению с показателями 2021 года: «Да, объемы уменьшились. Сейчас значительно меньше поставляется, чем раньше».

Нефтяные цены существенно выросли во второй половине сентября, после решения России и Саудовской Аравии продлить сокращение добычи до конца 2023 года. Российские власти сократили добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (около 5% к февралю 2023 года) начиная с 1 марта. По сведениям The Wall Street Journal, саудовские власти заверили США в готовности нарастить добычу в начале 2024-го, если цены будут высокими.

Кроме того, в августе Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало о рекордном спросе на нефть в мире на фоне активного потребления в Китае и других странах. Одной из основных причин стал сезонный фактор — увеличение объемов авиаперевозок летом, повышение использования нефтепродуктов в генерации электроэнергии и рост нефтехимического производства в Китае.

В сентябре доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $18,8 млрд (плюс 10,6% от значений августа) — это самый высокий уровень с максимумов 2022 года, когда в июле доходы равнялись $19 млрд.