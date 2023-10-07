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WSJ сообщила о готовности Саудовской Аравии нарастить добычу нефти

WSJ: Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен
Эр-Рияд готов нарастить добычу при сохранении высоких цен на нефть и в рамках сделки с США, которая подразумевает оборонное сотрудничество с Вашингтоном и признание Израиля Саудовской Аравией
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Власти Саудовской Аравии уведомили Соединенные Штаты, что в начале 2024 года готовы увеличить добычу нефти, если цены на нее будут высокими, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников из двух стран. 

Таким образом, пишет издание, Эр-Рияд хочет получить расположение в конгрессе США для сделки, в рамках которой Саудовская Аравия признает Израиль и заключит оборонное соглашение с Вашингтоном. Ранее о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность такой сделки, сообщала The New York Times: в соответствии с ним Саудовская Аравия добивается нормализации отношений с Израилем (между странами нет официальных дипломатических связей), а Вашингтон обязуется предоставить военную поддержку Эр-Рияду, если королевство или другое ближневосточное государство подвергнутся нападению.

По данным WSJ, соглашение также будет включать сотрудничество с США в ядерной сфере; оно представляет собой "заметный сдвиг" со стороны Эр-Рияда, который год назад отклонил призыв Вашингтона отложить решение снизить добычу нефти.

Как пишет издание, в конце сентября Саудовскую Аравию посетили представители Белого дома Амос Хохштейн и Бретт Макгерк. На переговорах с саудовскими чиновниками они дали понять, что Эр-Рияду будет сложнее заручиться поддержкой в Вашингтоне из-за высоких цен на нефть. Участники переговоров обсуждают оборонный пакт с королевством, который может потребовать одобрения конгресса США.

Саудовские власти подчеркнули, что при принятии решения о добыче нефти будут исходить из ситуации на рынке. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, о долгосрочном соглашении, которое способствовало снижению цен, речи не идет.

В октябре 2022 года участники ОПЕК+ договорились сократить добычу на 2 млн барр. в сутки. Позднее в 2023 году ряд стран, в том числе Россия и Саудовская Аравия, объявили о добровольном дополнительном сокращении добычи. Вице-премьер Александр Новак заявил в начале сентября, что Москва продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. барр. в сутки до конца декабря 2023 года. Тогда же Эр-Рияд решил продлить до конца года добровольное сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки.

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Прошлой осенью президент США Джо Байден пообещал привлечь Саудовскую Аравию к «последствиям» за решение сократить добычу нефти на фоне приближающихся выборов в США и высоких цен на бензин, но не осуществил свою угрозу. По данным The Washington Post, Эр-Рияд со своей стороны пригрозил США инициировать «серьезные экономические последствия» для Вашингтона, если там примут ответные меры против сокращения добычи нефти.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Саудовская Аравия США добыча нефти цены на нефть ОПЕК+
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