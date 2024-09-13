Росстат улучшил оценку роста ВВП во втором квартале

Росстат повысил оценку роста ВВП во втором квартале с 4% до 4,1%

Росстат ожидает, что рост экономики во втором квартале составит 4,1% в годовом выражении, следует из первой оценки службы. До этого, согласно предварительной оценке, он равнялся 4%

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Росстат повысил оценку роста российского ВВП во втором квартале 2024 года до 4,1% в годовом выражении, следует из данных службы.

До этого, по предварительной оценке службы, рост экономики за этот период составлял 4%.

В первом полугодии ВВП вырос на 4,7% к тому же периоду годом ранее.

На рост ВВП в наибольшей степени повлиял рост физического объема валовой добавленной стоимости в таких отраслях, как обрабатывающие производства (+8,1%), оптовая и розничная торговля (+8,0%), строительство (+5,6%), гостиницы и рестораны (+5,5%).

«Эти данные подтверждают, что структурные преобразования в экономике дают ощутимые результаты. Основной вклад вносят отрасли, ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса, — это обрабатывающая промышленность (машиностроительный комплекс, пищевая промышленность, фармацевтика), строительство, торговля, туризм. Также значительный рост демонстрируют отрасли, направленные на технологическое развитие, такие как IT-сектор и наука. В совокупности эти отрасли обеспечили почти три четверти общего роста экономики во втором квартале», — отметил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.

Главным драйвером дальнейшего развития он назвал реализацию новых национальных проектов. В ходе послания Федеральному собранию в феврале этого года Владимир Путин объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь».

Согласно базовому прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2024 году составит 3,5–4%, но в 2025 году темпы снизятся до 0,5–1,5%. Минэкономразвития улучшило прогноз по росту экономики на этот год. Там ожидают, что рост ВВП составит 3,9%.