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Экономика ,  
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ЕАБР понизил прогноз по росту ВВП России до 1,1% в 2025 году

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В 2025 году рост ВВП России снизится до 1,1% в год, согласно базовому прогнозу, который дали аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

Эксперты подсчитали, что экономика страны вырастет на 1,1% в 2025 году и на 1,6% в 2026 году.

«Темпы роста ВВП в 2025 году замедлятся после перегрева в 2023-м — первой половине 2024-го», — говорится в прогнозе.

По мнению аналитиков банка, в 2024 году ВВП в России вырастет до 3,0%. ЕАБР отметил, что на прогнозном горизонте потребительская активность будет постепенно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Именно такие условия в конечном итоге позволят снизить рост кредитования, ограничивая дальнейшее расширение внутреннего спроса, считают в ЕАБР.

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Экономика
Фото:Bumble Dee / Fotodom / Shutterstock

Возврат экономики к траектории сбалансированного роста, оцениваемого на уровне около 2%, аналитики прогнозируют в 2026 году. Более высокий потенциальный рост сдерживается, по сообщению ЕАБР, производственными мощностями и количеством занятых.

По итогам первого квартала 2024 года ВВП России увеличился на 5,4% в годовом выражении, отчитался Росстат. ВВП России увеличивается в годовом выражении четвертый квартал подряд. Для сравнения: в четвертом квартале 2023 года темпы его роста составили 4,9%, в третьем — 5,7%, а во втором — 5,1%.

В июне 2024 года Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту ВВП России в реальном выражении в 2024 году, повысив его до 2,9% с 1,3%, ожидавшихся в январе. Прогноз для российской экономики в 2025 году был улучшен до 1,4%.

Международный валютный фонд (МВФ) в феврале 2024 года повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 3,2% (в январе ожидалось 2,6%). Согласно прогнозам МВФ, российская экономика будет расти в этом году темпом наравне с мировой.

Однако в 2025 году МВФ ожидает замедления роста экономики России до 1,8%.

ЕАБР — региональный банк развития, учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году. В 2009 году к ЕАБР присоединились Армения и Таджикистан, в 2010 году — Белоруссия, в 2011 году — Киргизия.

Банк имеет статус международной финансовой организации, его деятельность регламентируется международным правом. Цель банка — содействие развитию рыночной экономики государств — членов банка, их экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей с помощью инвестиций.

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Теги
ЕАБР прогноз макроэкономика ВВП

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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