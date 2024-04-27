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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин заявил о необходимости утвердить нацпроекты до конца 2024 года

Путин: новые нацпроекты должны быть утверждены до конца 2024 года
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Новые национальные проекты нужно утвердить до конца 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас правительство вместе с субъектами готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года», — заявил Путин.

В рамках реализации национальных проектов в следующие шесть лет «предстоит очень много сделать», подчеркнул президент.

Движение работы по нацпроектам и подходы по достижению целей, описанных в послании президента, Госсовет и Совет по нацпроектам обсудят в мае, отметил он.

Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов
Политика
Татьяна Голикова

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь».

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о сроках внедрения этих национальных проектов. В частности, проект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 году, остальные — с 1 января 2025 года.

На данный момент в России действуют 14 нацпроектов. В декабре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения по актуализации действующих нацпроектов и продлению их до 2030 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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