Путин: новые нацпроекты должны быть утверждены до конца 2024 года

Путин заявил о необходимости утвердить нацпроекты до конца 2024 года

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Новые национальные проекты нужно утвердить до конца 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас правительство вместе с субъектами готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года», — заявил Путин.

В рамках реализации национальных проектов в следующие шесть лет «предстоит очень много сделать», подчеркнул президент.

Движение работы по нацпроектам и подходы по достижению целей, описанных в послании президента, Госсовет и Совет по нацпроектам обсудят в мае, отметил он.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», а также «Продолжительная и активная жизнь».

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о сроках внедрения этих национальных проектов. В частности, проект «Молодежь России» планируется запустить в 2024 году, остальные — с 1 января 2025 года.

На данный момент в России действуют 14 нацпроектов. В декабре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения по актуализации действующих нацпроектов и продлению их до 2030 года.