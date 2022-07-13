Кудрин анонсировал встречу региональных счетных органов в декабре

По словам главы Счетной палаты, она помогает региональным контрольно-счетным органам проводить цифровизацию, получать доступ к государственным информсистемам и внедрять новые методы аудита

В декабре в Москве Счетная палата проведет встречу представителей всех контрольно-счетных органов регионов России, сообщил глава палаты Алексей Кудрин в Telegram.

«<...> подведем итоги и наметим новые задачи». — пояснил Кудрин.

Об этом он сообщил по итогам заседания президиума Совета контрольно-счетных органов (КСО) всех регионов, прошедшем в Тобольске. По словам Кудрина, была усилена координация Счетной палаты и региональных КСО, включая работу по новым подходам к аудиту и достижению результатов.

«Мы помогаем коллегам проводить цифровизацию, получать доступ к государственным информационным системам, внедрять методы рискориентированного подхода и стратегического аудита. Коллеги из регионов активно участвуют в наших проверках, мониторят ситуацию в субъектах с достижением наццелей и реализацией госпрограмм», — пояснил глава Счетной палаты.

В середине июня Кудрин во время встречи с президентом сообщил Владимиру Путину о том, что регионы, по его мнению, стали менее самостоятельными на фоне большой поддержки из федерального бюджета во время пандемии коронавируса. Глава Счетной палаты напомнил, что расходы бюджета на регионы выросли в полтора-два раза, однако они имели целевой характер и были «как бы окрашены и настроены на цель».

«И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», — пояснял он. По словам Кудрина, если раньше регионы располагали «неокрашенными средствами», которыми они могли пользоваться по своему усмотрению, в размере 50% от всей поддержки, то теперь эта доля сократилась до 28%. Он полагает, что необходимо немного сбалансировать ситуацию.

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Путин в ответ заявлял, что при этом собственные доходы регионов увеличиваются, за счет чего растут и их собственные возможности.

В январе глава Счетной палаты заявлял о необходимости создания в России «противовеса» Москве в виде нескольких агломераций вокруг городов-миллионников. Кудрин пояснял, что Москва пока — единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. «В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — пояснял он.