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Экономика ,  
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Кудрин заявил об ухудшении условий для бизнеса в России из-за налогов

Глава Счетной палаты обеспокоен возможностью повышения налогов в России и видит в неопределенности со ставками ухудшение условий для работы бизнеса. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что налоговые решения «будут взвешенными»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Возможное повышение налогов в России и неопределенность в вопросе уровня налоговых ставок на 2023-2025 годы являются факторами, ухудшающими условия для работы бизнеса в стране. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на слушаниях в бюджетном комитете Госдумы, рассматривавшим предложения Минфина по налоговой и тарифной политике на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов.

«В основных направлениях [представленной Минфином программе] недостаточно четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок. <...> Это дно из базовых правил, которое бизнес закладывает в основные оценки, в том числе своего бизнеса и готовности начать бизнес в тех или иных отраслях. Если мы сегодня имеем неопределенность в части налоговых ставок, тогда это снижает инвестиционные стимулы», — сказал Кудрин, отметив, что правительство может регулировать ставки при рассмотрении отдельных параметров бюджета, что «снижает качество» документа (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Глава Минфина Антон Силуанов, рассказывая о предложениях по налоговой политике, заявил на слушаниях в комитете, что министерство определяет налоговую политику исходя из реалий и задач «текущего дня». «Налоги — наш инструмент бюджетно-экономической политики. Налоги всегда носят стимулирующий характер и мы всегда подстраиваем налоговую политику под те задачи текущего дня, которые мы собираемся решать. Говорить о том, что налоги — это незыблемая составляющая, наверное было бы неправильно», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Минфин использует налоговые маневры — уменьшает или увеличивает объемы налогообложения с учетом тех решений, которые требует сегодняшний день. «В предстоящей трехлетке мы эти вопросы будем детально обсуждать, встречаться с бизнесом, смотреть наши приоритеты в финансово-экономической политике и принимать взвешенные решения», — пообещал Силуанов.

Вопросы корректировки в налогообложении вызваны обстоятельстствами, в которых в настоящее время находится российская экономика. 16 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что экономику страны в ближайшие году ждет трансформация, и назвал три возможных сценария развития событий.

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Первый и, по мнению Белоусова, наименее вероятный — это мобилизационная экономика. Вице-премьер считает, что такой путь будет означать «страдания миллионов людей». Второй сценарий — это путь реформ, который подразумевает изменение правил жизни в разных областях. По словам Белоусова, это «половина правды», а другая включает еще «изменение равновесия, условий, соотношений между разными социальными группами и разными группами элит». Третий и наиболее вероятный путь российской экономики — это сценарий ситуационного реагирования. «Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что «что-то идет не так», и мы вот в этом «что-то не так» начинаем что-то менять», — пояснил Белоусов.

Вице-премьер подчеркнул, что последний сценарий отличается от второго: есть изменения, но это не является реформами. «Происходит подстраивание, и система двигается. Может, это не очень эффективный путь, но зато в социальном плане он самый безопасный, потому что он позволяет все время выдерживать баланс», — считает Белоусов. Кроме того, добавил он, такому сценарию гарантирована сильная социально-политическая поддержка, «если не возникает каких-то нарастающих угроз и проблем для общества в целом».

Однако для части организаций и граждан власти, напротив, предусмотрели меры налоговой поддержки в условиях санкций, соответствующий закон 26 марта подписал президент России Владимир Путин. Закон предоставляет всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации или ликвидации, право возмещать НДС при подаче соответствующего заявления. В их отношении также не должна быть начата процедура банкротства.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Согласно внесенным изменениям, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам в иностранной валюте, будет учтена при расчете налоговой базы по погашению задолженности. Это исключит влияние расчетных величин, зависящих от курса рубля, на обязательства по налогу на прибыль. Ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на эти годы устанавливается в размере 0%. Кроме того, с 2022 года в рамках транспортного налога повышающий коэффициент будут применять исключительно к транспортным средствам стоимостью более 10 млн руб.

Среди других антикризисных мер, которые включает подписанный 25 марта закон:

  • изменение налога на имущество организаций — в следующем году для расчета базы для объектов недвижимости, по которым она приравнивается к кадастровой стоимости, применят кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 года;
  • плательщики налога на прибыль организаций в течение этого года смогут перейти на ежемесячную модель уплаты авансовых платежей исходя из фактической прибыли;
  • освобождение от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, и доходов за тот же период по вкладам или остаткам на счетах, если банк, в котором они размещены, находится на территории России;
  • в следующем году в отношении организаций не будет применяться норма о более высоком размере пеней с 31-го дня просрочки уплаты налога размером 1/150 ставки рефинансирования — будет применена 1/300 ставки;
  • при аренде гостиниц и других мест проживания устанавливается ставка НДС в размере 0%;
  • регионы смогут устанавливать для физлиц, впервые зарегистрированных в качестве предпринимателей, в случае если те перешли на определенные системы налогообложения (упрощенную или патентную) в течение двух лет после регистрации, налоговые каникулы: налоговую ставку приравняют к 0% НДС, она будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Россия налоги неопределенность предприниматели Алексей Кудрин Антон Силуанов

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