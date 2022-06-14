Кудрин рассказал Путину о снижении самостоятельности регионов

Доля неокрашенной федеральной поддержки регионов снизилась с 50 до 28%, сказал Кудрин. По его словам, нужно «чуть-чуть поднять» эту долю, чтобы субъекты могли более четко реагировать на проблемы, которые «не всегда видны сверху»

Владимир Путин и Алексей Кудрин (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Российские регионы получили большую поддержку из федерального бюджета во время пандемии, но из-за ее «окрашенности» стали менее самостоятельными, и ситуацию нужно немного сбалансировать, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, за эти два года, как продолжается пандемия коронавируса и «началась новая перенастройка нацпроектов», расходы федерального бюджета на регионы выросли в полтора-два раза — до 3,7 трлн руб. в 2020 году и 3,6 трлн в 2021-м. Это была «громадная поддержка регионов», но вместе с тем указанные расходы бюджета имели «целевой характер, они как бы окрашены и настроены на цель», отметил глава Счетной палаты. Объем таких целевых межбюджетных трансфертов вырос со 197 до 347 разных субсидий, по каждому есть соглашение, с каждым регионом или с большинством регионов, продолжил Кудрин.

«И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», — сказал он.

По словам главы Счетной палаты, есть необходимость «чуть-чуть сбалансировать» ситуацию. «Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», — отметил он.

Президент в ответ заявил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы.

«Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что ладно, мы даже видим возможность сохранять «окрашенность» и целевой характер, но, может быть, несколько субсидий (по одной госпрограмме три или четыре субсидии есть) — может быть, их объединять и делать более укрупненные конечные показатели субъекту», — сказал Кудрин.

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Он добавил, что за подвижки в этом вопросе также выступает Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям. «Мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы», — отметил глава Счетной палаты. По его словам, благодаря такой мере губернаторы смогли бы более четко реагировать на те проблемы, которые возникают в регионах, но «не всегда видны сверху».

В Счетной палате в начале мая также спрогнозировали, что в текущем году консолидированные доходы российских региональных бюджетов из-за западных санкций могут снизиться на 5–8%. Как отметила аудитор Наталья Трунова, ограничительные меры повлияют на устойчивость бюджетов субъектов «определенным образом», но пока нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, сказала она. По словам Труновой, ряд субъектов не только принимают общие антикризисные меры, но и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, формированием новых логистических цепочек.