Кудрин рассказал Путину о снижении самостоятельности регионов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:48
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 16:46
В Москве женщину арестовали по подозрению в госизмене Общество, 16:44
Навального перевели в колонию строгого режима Политика, 16:42
Госдума одобрила ужесточение наказания за опасное вождение Общество, 16:38
Си Цзиньпин разрешил армии Китая невоенные операции Политика, 16:35
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 16:22
ЦСКА отреагировал на сообщения о желании Чалова остаться в «Базеле» Спорт, 16:21
Зеленский заявил, что время играет не в пользу Украины Политика, 16:19
США выделят Израилю $1 млрд на укрепление системы ПРО «Железный купол» Политика, 16:16
На какие документы ваш бухгалтер напрасно тратит бумагу Pro, 16:12
Минфин Сальвадора не увидел в обвале биткоина угрозы бюджету страны Крипто, 16:09
Беглов назвал условие возобновления работы заводов Nissan и Toyota Бизнес, 16:07
Генсек ООН заявил о климатической угрозе для половины человечества Общество, 16:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Кудрин рассказал Путину о снижении самостоятельности регионов

Доля неокрашенной федеральной поддержки регионов снизилась с 50 до 28%, сказал Кудрин. По его словам, нужно «чуть-чуть поднять» эту долю, чтобы субъекты могли более четко реагировать на проблемы, которые «не всегда видны сверху»
Владимир Путин и&nbsp;Алексей Кудрин (слева направо)
Владимир Путин и Алексей Кудрин (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Российские регионы получили большую поддержку из федерального бюджета во время пандемии, но из-за ее «окрашенности» стали менее самостоятельными, и ситуацию нужно немного сбалансировать, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, за эти два года, как продолжается пандемия коронавируса и «началась новая перенастройка нацпроектов», расходы федерального бюджета на регионы выросли в полтора-два раза — до 3,7 трлн руб. в 2020 году и 3,6 трлн в 2021-м. Это была «громадная поддержка регионов», но вместе с тем указанные расходы бюджета имели «целевой характер, они как бы окрашены и настроены на цель», отметил глава Счетной палаты. Объем таких целевых межбюджетных трансфертов вырос со 197 до 347 разных субсидий, по каждому есть соглашение, с каждым регионом или с большинством регионов, продолжил Кудрин.

«И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», — сказал он.

По словам главы Счетной палаты, есть необходимость «чуть-чуть сбалансировать» ситуацию. «Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», — отметил он.

Счетная палата оценила эффект санкций на доходы регионов
Экономика
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Президент в ответ заявил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы.

«Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что ладно, мы даже видим возможность сохранять «окрашенность» и целевой характер, но, может быть, несколько субсидий (по одной госпрограмме три или четыре субсидии есть) — может быть, их объединять и делать более укрупненные конечные показатели субъекту», — сказал Кудрин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции

Он добавил, что за подвижки в этом вопросе также выступает Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям. «Мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы», — отметил глава Счетной палаты. По его словам, благодаря такой мере губернаторы смогли бы более четко реагировать на те проблемы, которые возникают в регионах, но «не всегда видны сверху».

В Счетной палате в начале мая также спрогнозировали, что в текущем году консолидированные доходы российских региональных бюджетов из-за западных санкций могут снизиться на 5–8%. Как отметила аудитор Наталья Трунова, ограничительные меры повлияют на устойчивость бюджетов субъектов «определенным образом», но пока нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, сказала она. По словам Труновой, ряд субъектов не только принимают общие антикризисные меры, но и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, формированием новых логистических цепочек.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
регионы Алексей Кудрин Владимир Путин

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Правительство направит семи регионам 8,3 млрд руб. на строительство дорог
Экономика
Минэкономики предложило дать регионам право на концессии без конкурса
Экономика
Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter