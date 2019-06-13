Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования

Большинство опрошенных читателей РБК, значительная доля которых занимаются бизнесом, всерьез опасаются незаконного вторжения государства и силовых структур в их жизнь

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Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса. Таковы результаты опроса деловой аудитории, проведенного «РБК. Исследования рынков» в конце мая — начале июня.

В опросе на сайте rbc.ru участвовали более 3200 респондентов. Половина аудитории РБК — предприниматели и менеджеры высшего и среднего звена, 35% — квалифицированные специалисты умственного труда. Около 53% регулярно ездят в командировки для бизнес-встреч и переговоров.

Как показал опрос, уголовные риски для предпринимателей в России возрастают. О росте вмешательства силовых структур в коммерческие споры заявили более 90% опрошенных.

В зоне повышенного риска — исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации, указала партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Татьяна Ножкина. Давление на бизнес вызвано не только произволом силовых органов, но и избыточным регулированием, подчеркивает профессор РЭШ Наталья Волчкова. «Рациональная бизнес-модель может противоречить необоснованно сложному регулированию. Жесткие требования ставят предпринимателей в уязвимое положение, и даже честный бизнес, сам того не желая, может нарушить закон», — отметила Волчкова.