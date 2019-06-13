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AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Большинство опрошенных читателей РБК, значительная доля которых занимаются бизнесом, всерьез опасаются незаконного вторжения государства и силовых структур в их жизнь
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса. Таковы результаты опроса деловой аудитории, проведенного «РБК. Исследования рынков» в конце мая — начале июня.

В опросе на сайте rbc.ru участвовали более 3200 респондентов. Половина аудитории РБК — предприниматели и менеджеры высшего и среднего звена, 35% — квалифицированные специалисты умственного труда. Около 53% регулярно ездят в командировки для бизнес-встреч и переговоров.

Как показал опрос, уголовные риски для предпринимателей в России возрастают. О росте вмешательства силовых структур в коммерческие споры заявили более 90% опрошенных.

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В зоне повышенного риска — исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации, указала партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Татьяна Ножкина. Давление на бизнес вызвано не только произволом силовых органов, но и избыточным регулированием, подчеркивает профессор РЭШ Наталья Волчкова. «Рациональная бизнес-модель может противоречить необоснованно сложному регулированию. Жесткие требования ставят предпринимателей в уязвимое положение, и даже честный бизнес, сам того не желая, может нарушить закон», — отметила Волчкова.

Дело Калви

Угрозы для предпринимателей исходят не только от контрагентов и силовиков — бизнес подвергается системному рэкету со стороны государства, отмечает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

Часть ответственности за экономический рост, по мнению большинства опрошенных РБК, лежит на правоохранительных органах. Крайне негативно сказалось на инвестиционном климате в стране, по мнению половины респондентов, уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви. Еще 29% ответили, что резонансное уголовное дело имело ограниченный эффект на экономику.

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Вмешательство государства и силовых структур, по мнению 70% опрошенных, стало главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику. Многие респонденты также назвали причиной санкции, бюрократию и плохой инвестиционный климат.

Суды не защищают

Наконец, читателей РБК просили оценить, гарантирует ли судебная система защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Большинство респондентов ответили отрицательно.

Следователи и судьи зачастую не имеют достаточных компетенций, чтобы разбираться в сложных экономических отношениях. «Для досудебной работы не требуется специальное юридическое образование. Большая часть судей рекрутируются из аппарата суда и не имеют другого опыта работы, кроме, по сути, секретарской. У половины судей заочное юридическое образование», — констатировал директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

Число приговоров по экономическим статьям достигло рекордных 7,7 тыс. в 2018 году — на 20% больше, чем в предыдущем. Еще 22,6 тыс. человек были осуждены по статье о мошенничестве, которая, хотя и не относится к экономическим, чаще всего применяется в связи с предпринимательством.

Для решения проблемы идет подготовка законопроекта о запрете применять к бизнесменам ст. 210 УК об организации преступного сообщества, которая гарантирует арест в СИЗО и грозит пожизненным заключением. Готовится законопроект о возврате контроля прокуратуры над следствием. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов выступил за возврат контроля ФНС над следствием по уголовным делам, связанным с финансовыми и налоговыми нарушениями.

Полную версию материала читайте в «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: уголовное преследование, Инвестиционный климат, Майкл Калви
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