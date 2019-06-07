Кремль заявил о невозможности для силовиков слушать бизнес по делу Калви

Правоохранительные органы не обязаны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества при расследовании дела Baring Vostok, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Правоохранительные органы занимаются расследованием», — пояснил Песков. Он добавил, что задача правоохранителей — делать свою работу.
Представитель Кремля указал на необходимость ответа на вопрос, является дело основателя фонда Майкла Калви уголовным или арбитражным. «Вот, наверное, в чем вопрос и почему все так эмоционально реагируют на него», — сказал он.