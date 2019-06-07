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«Дело Baring Vostok» ,  
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Кремль заявил о невозможности для силовиков слушать бизнес по делу Калви
Важно ответить на вопрос, является дело Baring Vostok уголовным или арбитражным, отметил пресс-секретарь президента
Майкл Калви (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Правоохранительные органы не обязаны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества при расследовании дела Baring Vostok, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Правоохранительные органы в случае отдельных кейсов не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Правоохранительные органы занимаются расследованием», — пояснил Песков. Он добавил, что задача правоохранителей — делать свою работу.

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Представитель Кремля указал на необходимость ответа на вопрос, является дело основателя фонда Майкла Калви уголовным или арбитражным. «Вот, наверное, в чем вопрос и почему все так эмоционально реагируют на него», — сказал он.

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Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Майкла Калви и еще пятерых фигурантов дела задержали в Москве в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Следствие считает, что они завысили стоимость акций International Financial Technology Group с 600 тыс. до 3 млрд руб. и убедили акционера банка погасить этими ценными бумагами долг Первого коллекторского бюро. 11 апреля Калви перевели под домашний арест. Baring Vostok отмечал, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров фонда было возбуждено на фоне корпоративного спора. Многие представители бизнес-сообщества выступили в защиту Калви.

В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов поддержал решение комиссии РСПП, которая признала, что миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, обратившийся в правоохранительные органы, нарушил положения Хартии корпоративной и деловой этики.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дмитрий Песков, Майкл Калви, Уголовное дело
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