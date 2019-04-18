В России рекордно выросло число приговоров по экономическим делам

В 2018 году в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям. Рост связан с борьбой против фирм-однодневок и с появлением уголовного наказания за незаконный оборот алкоголя

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Рост на фоне сокращения

В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек). Таковы данные статистики судебного департамента Верховного суда, опубликованной в среду, 16 апреля. Число осужденных по этой категории дел — рекордное по меньшей мере с 2011 года (более ранние данные не опубликованы на сайте судебного департамента).

Преступлениям в сфере экономической деятельности посвящена глава 22 УК — начиная со ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и заканчивая ст. 200.6 (заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). К этой категории относятся такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство.

По отдельным экономическим статьям число осужденных снизилось​ по сравнению с предыдущим годом, однако уменьшение во всех случаях составило менее 10%. Это, например, статьи о незаконной организации азартных игр, приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, а также изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.​

К категории экономических преступлений не относятся мошенничество (ст. 159), его отдельные разновидности (например, мошенничество в сфере кредитования, страхования или компьютерной информации), а также присвоение или растрата (ст. 160) — в УК они отнесены к главе «Преступления против собственности» наряду с кражей, грабежом или разбоем. При этом следственные органы квалифицируют именно по этим составам большинство преступлений, связанных с экономикой или предпринимательством.