Путин пообещал проанализировать дискуссии на ПМЭФе для улучшения бизнеса

Мнения, высказанные в рамках различных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме, будут внимательно проанализированы, заявил на встрече с представителями бизнеса президент России Владимир Путин. По его словам, это будет сделано для улучшения бизнес-среды.

«Мы это делаем для того, чтобы внести коррективы в нашу практическую работу, с тем чтобы улучшать условия вашей работы здесь, в России», — объяснил Путин (цитата по ТАСС).

По словам президента, национальные проекты в России предполагают объединение усилий государства, регионов, общества, а также бизнеса для решения общих задач и достижения необходимых целей. Он напомнил, что общий бюджет нацпроектов должен составить порядка 25,7 трлн руб., то есть около $400 млрд.