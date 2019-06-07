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China Mobile $80 (+77,03%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Путин пообещал проанализировать дискуссии на ПМЭФе для улучшения бизнеса

Мнения, высказанные в рамках различных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме, будут внимательно проанализированы, заявил на встрече с представителями бизнеса президент России Владимир Путин. По его словам, это будет сделано для улучшения бизнес-среды.

«Мы это делаем для того, чтобы внести коррективы в нашу практическую работу, с тем чтобы улучшать условия вашей работы здесь, в России», — объяснил Путин (цитата по ТАСС).

Экономика
Второй день ПМЭФ-2019. Главное

По словам президента, национальные проекты в России предполагают объединение усилий государства, регионов, общества, а также бизнеса для решения общих задач и достижения необходимых целей. Он напомнил, что общий бюджет нацпроектов должен составить порядка 25,7 трлн руб., то есть около $400 млрд.

Бизнес
Путин посоветовал ориентироваться на Библию при бизнесе в России

Среди приоритетов Путин назвал здравоохранение, образование, научные исследования и поддержку предпринимательства. Работу по реализации нацпроектов он назвал «огромным полем для сотрудничества и партнерства для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей».

В ходе выступления на пленарном заседании в рамках второго дня ПМЭФ Путин заявил, что глобальная торговля перестала быть двигателем мировой торговли, а в существующей модели экономики произошел сбой. Помимо этого, он сравнил ситуацию со строительством «Северного потока-2» с рейдерством.

Теги: Владимир Путин, ПМЭФ-2019, Бизнес
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