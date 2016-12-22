Трамп заявил о предотвращении потери экономикой США первого места в мире

Президент США уверен, что благодаря предпринятым его администрацией мерам Китай не сможет в ближайшем будущем обогнать США в рейтинге крупнейших экономик мира

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Экономика Китая замедлила свой рост, а потому больше не существует угрозы, что США утратят статус крупнейшей экономики мира, заявил Дональд Трамп, выступая 21 августа в Западной Виргинии на собрании сторонников кандидата от Республиканской партии в сенат Патрика Морриси, сообщает Bloomberg.

«Когда я пришел, все шло к тому, что Китай за очень короткое время станет больше нас. Теперь этого не случится», — заявил президент США.

​Трамп заверил, что хочет быть другом Китая, однако «не может не делать того, что должен делать».

В последние несколько лет экономика Китая росла в несколько раз быстрее американской (в 2016 году — на 6,7 против 1,6%), и эксперты предсказывали, что через 10–12 лет Китай обгонит США в рейтинге крупнейших экономик мира. В конце 2017 года британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) выпустил прогноз, согласно которому США потеряют лидерство в 2030 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось в предыдущей версии исследования CEBR.

В отчете CEBR отмечалось, что опасения, возникшие после избрания на пост президента Дональда Трампа, пока не оправдались, а его налоговая политика дает надежду на ускорение экономического роста. Тем не менее в CEBR выражали уверенность, что эти сдвиги смогут лишь отсрочить переход лидерства к Китаю.

В середине июня Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. Новая мера была названа ответом на применяемые Китаем «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Пекин ответил США зеркальным повышением сборов на американские товары. В июле Трамп заявил, что в случае необходимости готов обложить пошлинами практически весь импорт из Китая на общую суму около $500 млрд.

В июле Всемирный банк сообщил, что в 2017 году ВВП США составил около $19,4 трлн, а ВВП Китая — примерно $12,2 трлн. В 2018 году, по прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, экономика Китая вырастет на 6,6%, что станет худшим результатом с 1990 года. Экономика США, согласно тому же прогнозу, должна вырасти на 2,9%.​