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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США поручил американскому торговому представителю начать процесс повышения тарифов на весь оставшийся импорт из Китая. Пошлины, согласно этому распоряжению, будут повышены еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщает Reuters. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая, отмечает агентство.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Китай, тарифы
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