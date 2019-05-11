Экономика , 02:42
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Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США поручил американскому торговому представителю начать процесс повышения тарифов на весь оставшийся импорт из Китая. Пошлины, согласно этому распоряжению, будут повышены еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщает Reuters. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая, отмечает агентство.
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