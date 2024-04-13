 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Почему российский экспорт вырос в марте на 30–40%

Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Экспорт товаров из России в марте резко вырос в сравнении с зимними месяцами, а торговый профицит достиг максимума с конца 2022 года, сообщил ЦБ. Важнее всего динамика импорта, указывающая на проблемы с расчетами, говорят эксперты
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Из представленной 11 апреля Банком России оценки платежного баланса за март и первый квартал 2024 года следует, что:

  • экспорт товаров в марте увеличился практически на 30–40% относительно показателей января и февраля ($28–30 млрд) — почти до $40 млрд;
  • импорт товаров остался на уровне февраля — $22,9 млрд;
  • профицит торговли товарами возрос до $16,7 млрд — максимума с декабря 2022 года (в январе и феврале было $7–8 млрд, в марте 2023 года — около $13 млрд).

Показатели торгового баланса высокие, рост экспорта — уверенный, пишет директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Профицит «внушительный», согласны аналитики экономического телеграм-канала «Твердые цифры».

Что может стоять за этими показателями — в материале РБК.

Рост экспорта — в пределах нормы...

При сравнении экспорта месяц к месяцу нужно учитывать календарный и сезонный факторы, подчеркивает старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. Если же сравнивать март 2024 года с уровнями прошлого года, можно заключить, что динамика экспорта в целом стабильна ($39,6 млрд против $40,9 млрд годом ранее), указывает он.

Рост экспорта в марте почти полностью объясняется сезонностью (январь—февраль традиционно ниже марта), а также более высокими ценами на нефть в этом году, добавляет ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. Правительство России с 1 марта на полгода запретило экспорт бензина, но динамика роста цен на сырую нефть и увеличение отгрузок нефти это вполне компенсирует, указывает научный сотрудник ИЭП им. Е.Т. Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Ограничения на российский экспорт более-менее стабилизировались и с начала 2023 года не претерпели существенных изменений», — резюмирует он.

Аналитики оценили перспективы роста цен на нефть до $100
Экономика
Фото:Andrew Burton / Getty Images

По данным Минэкономразвития, в марте средняя цена российской нефти Urals составила $70,3 за баррель (включает в себя стоимость транспорта за пределы России) против $68,3 в феврале. По данным ценового агентства Argus (их приводит Bloomberg), Urals 8 апреля котировалась на уровне почти $75 за баррель в российских портах — намного выше потолка ($60 за баррель), установленного странами G7.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) отказались от комментариев, объяснив, что статистика за март еще не сформирована. ФТС с осени 2023 года вновь публикует агрегированные показатели российского экспорта и импорта на ежемесячной основе.

...и не означает реального прихода денег

Статистика по методологии платежного баланса отражает переход права собственности на товар от резидентов к нерезидентам, то есть сколько должны заплатить по контракту, а не сколько фактически зачислили, указывает Фиранчук. Кузнецов добавляет, что таможенная статистика в этом смысле несильно отличается — фактическое движение денег в ней не отражается. Он иллюстрирует это на примере экспорта российской нефти в Индию: по данным индийской стороны, поставки российской сырой нефти составили почти $45 млрд в 2023 году, но фактическое поступление средств в Россию происходило с трудом.

О том, что валютная выручка поступает не сразу, пишут также Полевой и «Твердые цифры». По оценке экономистов «Твердых цифр», на это указывает рост дебиторской задолженности нерезидентов перед российскими экспортерами (в сообщении ЦБ сказано, что иностранные активы российских резидентов в марте увеличились на $15,5 млрд, что «преимущественно отражает лаги в поступлении оплаты за возросший в марте экспорт»).

В марте биржевой курс доллара к рублю был относительно стабилен и колебался в диапазоне 91–93 за рубль. «Практически отсутствующая реакция курса на рост профицита торговли [в марте] свидетельствует о том, что эта избыточная валюта не поступила на российский валютный рынок», — утверждает Кузнецов. Крупнейшие экспортеры сейчас обязаны продавать валютную выручку, напоминает он, а рост предложения валюты при сокращающемся импорте привел бы к укреплению рубля. За март рубль, напротив, даже несколько ослабел. Это может говорить о том, что мартовский рост экспорта должен повлиять на продажи валюты экспортерами в течение следующих двух месяцев, учитывая задержки с поступлением средств (по оценке Гнидченко, не превышают одного месяца) и обязанность экспортеров из закрытого перечня правительства зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней и продавать не менее 90% зачисленных средств в течение двух недель, пишут «Твердые цифры». Цифры за март позволяют рублю рассчитывать на поддержку, соглашается Полевой.

Импорт сокращается

Импорт товаров с поправкой на сезонность сократился значительно, утверждают экономисты «Твердых цифр». Снижение импорта в марте на 18% к марту 2023 года — «это серьезный сигнал», подчеркивает Гнидченко. Все эксперты сходятся во мнении, что на динамику импорта влияют сложности с оплатой, обострившиеся после декабрьского указа президента США о вторичных санкциях против иностранных банков за помощь в поставках в Россию чувствительных товаров.

Сложности с расчетами за импорт приводят к тому, что товары по ряду контрактов уже сейчас фактически не завозятся в Россию, следовательно, и не отражаются в статистике, говорит Кузнецов. Если российский экспорт может быть вывезен еще до получения оплаты (и тогда отражается в статистике), аналогичный подход с импортом, вероятно, невозможен. «По всей видимости, товары отправляются в Россию только после получения оплаты поставщиком, а поскольку оплата затруднена и по некоторым товарам почти невозможна, поток товаров в Россию сокращается», — рассуждает эксперт.

В Кремле сообщили о работе с Турцией по проблеме банковских переводов
Экономика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

США продолжают давление на нейтральные страны, в том числе Китай и Турцию, констатирует Фиранчук. «Важно понимать, что российский рынок вторичен для Китая (менее 4% его экспорта) и многих других нейтральных стран. Возможная потеря доступа к основным западным рынкам и финансовой инфраструктуре — неоправданно высокий риск для компаний из этих стран», — говорит он.

Согласно свежим данным китайской таможни, в марте экспорт КНР в Россию заметно снизился (на 14% в годовом выражении. — РБК), обращает внимание Гнидченко. По его словам, это косвенно подтверждает релевантность оценки ЦБ за март. «О причинах падения импорта в марте пока судить трудно, нужно подождать выхода статистики других стран — пока доступны лишь данные по Китаю. Причинами могут быть и проблемы с экспортом самого Китая (весь экспорт КНР в марте неожиданно просел сразу на 8% в годовом выражении), и более широкое действие санкций (если увидим сокращение поставок в Россию не только Китая, но и других важных поставщиков)», — отмечает Гнидченко.

Турецкий экспорт в Россию в январе—феврале снизился почти на 37% к тому же периоду 2023 года, следует из статистики TurkStat. «Торговый бум» между Россией и Турцией замедлился из-за расширения санкций США и Евросоюза, писало агентство Bloomberg в начале апреля.

На замедление импорта могло повлиять и некоторое охлаждение внутреннего спроса, не исключает Гнидченко. В России сейчас действует жесткая денежно-кредитная политика — ключевая ставка составляет 16%. Тем не менее при решении проблем с оплатой, возможно, проявится эффект отложенного спроса в будущем, «но говорить об этом сейчас преждевременно», констатирует Кузнецов.

ЦБ часто и порой сильно уточняет информацию по внешней торговле, поэтому данные по импорту за март могут быть пересмотрены вверх, «на основании мартовских данных по импорту вывод о снижении совокупного спроса в экономике делать преждевременно», пишет канал «Твердые цифры». Гнидченко согласен, что после уточнения снижение импорта может оказаться чуть слабее, но «вряд ли разница будет существенной».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
экспорт торговый баланс Банк России платежи расчеты импорт
Материалы по теме
Торговля «санкционкой» станет уголовным преступлением в ЕС
Политика
Что означает решение суда ЕС по санкциям против Фридмана и Авена
Финансы
Импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В Токмаке из-под завалов достали пять человек Общество, 11:33
Один из худших клубов НХЛ переедет в новый город в следующем сезоне Спорт, 11:30
Как Латвия оказалась лидером по поставкам вина в Россию. Инфографика Бизнес, 11:30
Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта Общество, 11:25
Над Белгородской областью сбили второй за утро беспилотник Политика, 11:18
Вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» забросил шайбу и вывел команду в плей-офф Спорт, 11:07
Как британские парламентарии оказались жертвами интернет-шантажистов Политика, 11:00
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Восемь взрослых и ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея Общество, 10:59
В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Общество, 10:34
Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции Спорт, 10:27
Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми Политика, 10:27
В Оренбурге объявили эвакуацию жителей дома после обрушения пристройки Общество, 10:23
Россиянин сделал хет-трик в матче НХЛ Спорт, 10:10
В Крыму заявили, что доказали незаконность передачи полуострова в 1954-м Политика, 10:07