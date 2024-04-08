Аналитики оценили перспективы роста цен на нефть до $100

Bloomberg спрогнозировал рост цен на Brent до $100 на фоне проблем с поставками

Стоимость Brent может подскочить до $100 за баррель, предупреждает Bloomberg. Росту цен способствуют проблемы с поставками ресурса из Мексики и сокращения в рамках ОПЕК+

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Ситуация на рынке может привести к тому, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до $100 за баррель, что усиливает опасения по поводу инфляции и осложняет вопрос о снижении процентных ставок центральными банками, сообщает Bloomberg.

О том, что нефтяной эталон может достичь к августу или сентябрю такой цены, сообщили в инвестбанке JPMorgan Chase. «Цена за нефть в $100 вполне реальна», — также заявил Боб Макнелли, основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник Белого дома.

Цена на нефть подскочила выше $90 за баррель всего несколько дней назад (по итогам торгов на ICE 4 апреля впервые с 2022 года стоимость Brent составила $90,65 за баррель), этому способствовала напряженность между Израилем и Ираном. Однако основная причина роста, по данным агентства, заключается в глобальных проблемах с поставками. К 8:00 мск 8 апреля стоимость Brent скорректировалась до $89,81.

Недавнее решение Мексики сократить экспорт сырой нефти (на прошлой неделе поставки сократились на 35%, до самого низкого уровня с 2019 года) усугубляет ситуацию, так как нефтеперерабатывающие компании в США вынуждены потреблять больше сырой нефти внутри страны (то есть страна, в свою очередь, будет поставлять меньше на мировой рынок). Экспорт высокосернистой нефти (необходима для многих нефтеперерабатывающих заводов) может сократиться еще больше, поскольку мексиканская госкомпания Pemex аннулировала некоторые контракты на поставку иностранным НПЗ.

Мексика, США, Катар и Ирак в марте сократили свои совокупные поставки нефти более чем на 1 млн барр. в сутки (б/с), свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные агентством Bloomberg.

Среди других факторов Bloomberg выделил американские санкции, которые затруднили морские поставки российской нефти (поставки из Венесуэлы могут стать следующей целью из-за предполагаемого ввода американских санкций против этой страны в апреле), нападения хуситов на танкеры в Красном море, которые привели к задержкам в поставках нефти, и продолжение политики сокращений добычи в рамках ОПЕК+.

В конце марта Bloomberg сообщил, что на фоне риска американских санкций индийские НПЗ перестали принимать российскую нефть, которая перевозится на судах «Совкомфлота» (США ввели блокирующие санкции против компании и 14 танкеров в феврале). Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными.

Рост цен на нефть поставил под угрозу планы администрации президента США Джо Байдена по пополнению запасов нефти в США, которые сократились до минимальных значений. Подорожание топлива также несет политические риски для него, поскольку цены на продовольствие и энергоносители остаются по-прежнему высокими, а розничные цены на бензин могут вырасти с $3,6 до $4 за галлон (3,78 л), передает Bloomberg. Это усиливает опасения об ускорении инфляции.