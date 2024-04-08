В Кремле сообщили о работе с Турцией по проблеме банковских переводов

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Москва и Анкара работают над устранением проблем с банковскими переводами, которые возникли из-за санкций против России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Его спросили, планирует ли Россия контакты с Турцией перед визитом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США с учетом нерешенных проблем с банковскими переводами. Поездка запланирована на начало мая.

«По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации», — ответил Песков. Он подчеркнул, что проблема с переводами наносит ущерб как российским, так и турецким операторам.

Пресс-секретарь добавил, что сроки контактов пока не определены, но они состоятся «в обозримой перспективе».

В конце 2023 года в США вступил в силу указ президента, позволяющий вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, сообщили, что некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к гражданам из России, желающим завести банковские карты.

Российские власти считают санкции незаконными и требуют их отменить.