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Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании из-за рубежа обрушился в 50 раз в первом квартале 2020 года по сравнению с показателем год назад. Экспорт нефти и газа в январе—марте упал на четверть
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Банк России опубликовал первую оценку платежного баланса России за первый квартал 2020 года. Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть.

  • Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
  • Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.

Портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка. Традиционно в любой кризис происходит отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами, отмечал ранее руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

Экспорт нефти и газа в марте упал на 40%

  • Общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.
  • Несырьевой экспорт остался стабильным — $40,1 млрд против $39,4 млрд год назад.
  • Сырьевой экспорт (нефть, газ трубопроводный и СПГ, нефтепродукты) упал на 24,5%, до $47,7 млрд, на фоне резкого падения цен на нефть и внешнего спроса.
  • В частности, почти вдвое сократились поставки трубопроводного газа — с $14,1 млрд до $7,1 млрд.

Экспорт газа упал из-за теплой зимы в Европе и увеличенных закупок газа в конце 2019 года — еще до того, как «Газпром» договорился о продлении контракта на транзит через Украину.

В марте поставки углеводородов за рубеж упали на 40%, до $12,9 млрд, следует из данных Банка России и Федеральной таможенной службы (ФТС). Оценка ЦБ за март получена на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК (учреждение Минэнерго) и рыночных котировок нефти марки Urals.

Импорт услуг рухнул

Импорт в Россию остался на неизменном уровне в первом квартале 2020 года — $55,7 млрд. Но в предстоящие кварталы падение может достигнуть 25% на фоне ослабления рубля и снижения инвестиционной активности, как это происходило в предыдущие кризисы, прогнозируют экономисты Nordea Bank.

Импорт транспортных услуг в Россию упал в марте 2020 года, по оценке ЦБ, на 30% (до $825 млн) — это оказание иностранными фирмами услуг по транспортировке импортных товаров до таможенной границы России. Импорт услуг типа «поездки» (поездки российских граждан за рубеж) — на 53% (до $1,08 млрд).

Спад физического экспорта составит 7–10% в этом году

От объемов валютной выручки от экспорта сырья и котировок Urals зависят нефтегазовые доходы федерального бюджета. В марте они сократились в годовом выражении на 10% (до 424 млрд руб.) от поступлений по НДПИ и на 36% (до 114 млрд руб.) от поступлений по экспортной пошлине на сырье.

В рамках сделки ОПЕК+ Россия согласилась урезать свою нефтедобычу на 23% (2,5 млн барр. в день), до 8,5 млн барр. в день. Это самый низкий уровень добычи в России с 2004 года.

При двойном шоке (глубокое сокращение добычи при сохранении относительно низких цен на нефть) по итогам 2020 года российский экспорт в реальном выражении упадет примерно на 7%, заявила ранее РБК старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова прогнозирует еще большее падение экспорта — на 10% в реальном выражении.

Автор: Ольга Агеева
Теги: зарубежные инвестиции, экспорт, нефть, газ
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