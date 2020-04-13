Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Банк России опубликовал первую оценку платежного баланса России за первый квартал 2020 года. Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть.
- Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
- Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.
Портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка. Традиционно в любой кризис происходит отток капитала из формирующихся рынков в развитые экономики с сильными финансовыми системами, отмечал ранее руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Экспорт нефти и газа в марте упал на 40%
- Общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.
- Несырьевой экспорт остался стабильным — $40,1 млрд против $39,4 млрд год назад.
- Сырьевой экспорт (нефть, газ трубопроводный и СПГ, нефтепродукты) упал на 24,5%, до $47,7 млрд, на фоне резкого падения цен на нефть и внешнего спроса.
- В частности, почти вдвое сократились поставки трубопроводного газа — с $14,1 млрд до $7,1 млрд.