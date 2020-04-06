Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

По данным Федеральной таможенной службы, выручка компании от экспорта за первые два месяца 2020 года упала на 51% по сравнению с началом прошлого года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Выручка «Газпрома» от экспорта газа в январе—феврале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилась на 51,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Всего корпорация получила от экспорта газа за два месяца $5,05 млрд.

При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м. В феврале за границу было поставлено 14,2 млрд куб. м газа, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. Февральские поставки принесли корпорации $2 млрд.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 года упали на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года.