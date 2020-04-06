Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

Как отмечало издание DW, одной из причин снижения экспортных показателей стала необычайно теплая зима. Кроме того, в 2019 году европейские потребители российского газа сделали большие запасы в хранилищах до подписания транзитного контракта «Газпрома» с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года.
В 2019 году акции «Газпрома» значительно подорожали: если в начале года они продавались по 150 руб. за акцию, то на пике в ноябре стоимость одной акции доходила до 270 руб. Однако с тех пор бумаги подешевели, по состоянию на 5 апреля бумаги компании торгуются по 190 руб.
Как писал РБК, более половины роста российского рынка акций в 2019 году обеспечили бумаги всего трех компаний — «Газпрома», Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Рассчитываемый в долларах индекс РТС за год вырос на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги «Газпрома».
30 марта 2020 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ. Теперь польская компания будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле расчета цены, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены, говорится в сообщении компании.
Польская компания утверждала, что «Газпром» будет обязан вернуть ей около $1,5 млрд, то есть «разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года».