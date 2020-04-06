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Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

По данным Федеральной таможенной службы, выручка компании от экспорта за первые два месяца 2020 года упала на 51% по сравнению с началом прошлого года
Газпром GAZP ₽190,4 +0,33% Купить
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Выручка «Газпрома» от экспорта газа в январе—феврале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилась на 51,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Всего корпорация получила от экспорта газа за два месяца $5,05 млрд.

При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м. В феврале за границу было поставлено 14,2 млрд куб. м газа, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. Февральские поставки принесли корпорации $2 млрд.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
Бизнес

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 года упали на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года.

Как отмечало издание DW, одной из причин снижения экспортных показателей стала необычайно теплая зима. Кроме того, в 2019 году европейские потребители российского газа сделали большие запасы в хранилищах до подписания транзитного контракта «Газпрома» с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года.

В 2019 году акции «Газпрома» значительно подорожали: если в начале года они продавались по 150 руб. за акцию, то на пике в ноябре стоимость одной акции доходила до 270 руб. Однако с тех пор бумаги подешевели, по состоянию на 5 апреля бумаги компании торгуются по 190 руб.

Как писал РБК, более половины роста российского рынка акций в 2019 году обеспечили бумаги всего трех компаний — «Газпрома», Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Рассчитываемый в долларах индекс РТС за год вырос на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги «Газпрома».

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ
Бизнес

30 марта 2020 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ. Теперь польская компания будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле расчета цены, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены, говорится в сообщении компании.

Польская компания утверждала, что «Газпром» будет обязан вернуть ей около $1,5 млрд, то есть «разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года».

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко
Теги: «Газпром», доходы, таможня
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