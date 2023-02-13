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Росаккредитация сообщила о росте отечественных брендов на 17–20% за год

Глава Росаккредитации: за год число отечественных производителей выросло на 17–20%
Глава Росаккредитации отметил, что прошлый год стал для российских бизнесменов вызовом, однако благодаря в том числе поддержке властей ассортимент товаров в стране фактически восстановился, а количество производств выросло
Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник &nbsp;
Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник   (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спустя почти год после того, как зарубежные компании стали массово покидать российский рынок, ассортимент товаров в стране фактически восстановился, а количество отечественных брендов выросло на 17–20%. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник.

По его словам, 2022 год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для российского бизнеса, который столкнулся с необходимостью срочно заместить ряд товаров и упростить их ввоз. Скрыпник напомнил, что Минэкономразвития были разработаны меры поддержки, в том числе упрощенная схема декларирования, благодаря чему срок ввоза новой продукции сократился с 20–30 до шести дней.

«По количеству зарегистрированных Росаккредитацией сертификатов можно сделать вывод, что произошло замещение одних брендов на другие, а количество зарубежных производителей увеличилось. На место ушедших брендов приходят в том числе и российские производители — их число выросло на 17–20%», — добавил глава ведомства.

Он также указал, что на сегодняшний день основными торговыми партнерами России являются страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, тогда как год назад это были в основном европейские страны и США.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели против Москвы санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или приостанавливать производство. В январе 2023 года экономисты из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена Никколо Пизани и Саймона Эвенетта выяснили, что с февраля 2022 года Россию покинуло 120 фирм из стран Евросоюза и G7, или около 8,5%.

В ответ на уход компаний и резкое сокращение ассортимента правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт. По оценке Федеральной таможенной службы, к декабрю объем ввезенных в страну товаров в рамках этого механизма превысил $20 млрд.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
бренды санкции Росаккредитация производство Импортозамещение
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