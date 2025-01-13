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Война санкций ,  
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США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России

«РИА Новости»: США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России
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Война санкций
Импорт США комплектующих для самолетов из России в ноябре 2024 года вырос до $7,6 млн — в 1,6 раза по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Основным поставщиком для Штатов стала Британия, оттуда объем импорта достиг $281 млн
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС
Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

США в ноябре нарастили импорт комплектующих для самолетов из России до $7,6 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской таможни. По сравнению с ноябрем 2023 года импорт вырос в 1,6 раза.

Всего с января по ноябрь прошлого года поставки комплектующих составили $31,4 млн против $30,6 млн год назад. Большая часть поставок в ноябре пришлась на шасси и их части — $6,97 млн.

Основными экспортерами комплектующих в США в ноябре стали Великобритания ($281 млн), Франция ($195 млн) и Канада ($146 млн).

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

По данным Бюро переписей США (Census Bureau, аналог российского «Росстата»), в 2023 году объем торговли США и России упал до уровня 1993 года. Импорт США товаров из России составлял $4,57 млрд по сравнению с $14,44 млрд годом ранее. Основными статьями стали ядерное топливо, минеральные удобрения и платиноиды.

По итогам 2021 года, до начала военных действий на Украине, США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России. В 2021-м общий товарооборот составлял $36 млрд.

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импорт США Россия авиация комплектующие
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