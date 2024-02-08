В США раскрыли основную статью импорта из России
В 2023 году импорт США товаров из России снизился до $4,57 млрд — по сравнению с $14,44 млрд в 2022 году. Основными статьями стали ядерное топливо, минеральные удобрения и платиноиды, свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau, аналог российского «Росстата»), которые изучил РБК.
Основные статьи импорта в цифрах:
- Импорт обогащенного урана из России в США составил $1,19 млрд (против $830 млн в 2022 году). При этом в натуральном выражении было импортировано 701,8 т (в 2022 году — 588,4 т). В денежном выражении импорт стал рекордным за всю историю российско-американской торговли с 1992 года;
- Импорт российского палладия (необработанного) составил $1,08 млрд (против $1,35 млрд годом ранее);
- Минеральных удобрений США импортировали на $1,35 млрд против $1,75 млрд в 2022 году.
Также в 2023 году США ввезли из России турбореактивных двигателей на $91 млн, однако поставки черных металлов за год сократились в шесть раз — до $201,5 млн.
Что касается американского экспорта в Россию, то в 2023 году он составил лишь $597 млн (годом ранее было $1,66 млрд). Самая крупная статья — фармацевтическая продукция ($164 млн, снижение с $254 млн годом ранее). Также США экспортировали в Россию инструментов и аппаратуры на $158 млн — в основном это медицинские приборы, аппаратура на основе рентгена и т.д.
После начала российской спецоперации США внесли под санкции большую часть россиских товаров, а также ввели повышенные тарифы на импорт из России. Так, весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом того же года был установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д. После этого импорт черных металлов из России в США опустился практически до нуля. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.
Осенью 2023 года в товарообороте двух стран долю почти в 90% занимали именно российские поставки, тогда как американский экспорт снизился до рекордных значений.
Россия осуждает западные санкции, отмечая, что они не смогут изменить заявленных целей спецоперации. Президент Владимир Путин еще в сентябре заявил о завершении восстановления российской экономики после санкций. По его словам, Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года.
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