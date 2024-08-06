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Война санкций ,  
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Месячный импорт из России в США упал до минимума почти за 30 лет

Сюжет
Война санкций
С января 1996 года российский импорт в США не был ниже $200 млн, а в некоторые месяцы превышал $2,5 млрд. В прошлом году товарооборот двух стран, согласно американским данным, упал почти до уровня 1993-го
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

В июне импорт из России в США составил $186,7 млн — это минимум с января 1996-го, когда было $183,5 млн, следует из данных Census Bureau США (госстат).

По сравнению с маем импорт упал почти в 2,5 раза с $438,7 млн — это был максимальный показатель за шесть месяцев 2024-го. За первое полугодие текущего года он составил $1,88 млрд по сравнению с $2,85 млрд за тот же период 2023 года, то есть в полтора раза меньше.

Американский экспорт товаров в Россию за январь—июнь составил всего лишь $233,9 млн — против $328,7 млн в тот же период 2023 года. В июне экспорт США товаров в Россию был равен $42,3 млн, в мае — $48 млн, это тоже максимум за полгода.

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Фото:Олег Никишин / Getty Images

Общий объем торговли России и США в 1993-м (первые данные за полный год) был на уровне $4,71 млрд. В 2023-м показатель почти упал до уровня 30-летней давности, до около $4,9 млрд.

До начала военного конфликта на Украине, в 2021-м, общий товарооборот составил $36 млрд. По итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России. Самым большим с 1993-го показатель был в 2011-м — почти $43 млрд.

Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был также установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д. После этого импорт черных металлов из России в США упал практически до нуля. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы под санкции не попали.

Россия считает санкции незаконными. В сентябре прошлого года президент Владимир Путин отметил, что экономика восстановилась, выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года.

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
импорт США торговля товарооборот Россия
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