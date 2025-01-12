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США увеличили импорт шоколада и какао-продуктов из России в три раза

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

США за прошедший год нарастили импорт шоколада и других какао-продуктов из России в три раза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

С января по ноябрь 2024 года сумма закупок Соединенными Штатами российской продукции из какао составила около $2,5 млн — это в три раза больше, чем в 2023 году. По данным агентства, объем импорта стал рекордным за последние три года.

В основном США закупают у России шоколад и конфеты.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

США — крупнейший импортер шоколада в мире. Больше всего Соединенные Штаты закупают его у Канады, на втором месте — Мексика, на третьем — Бельгия. В десятку крупнейших поставщиков также входят Германия, Польша, Швейцария, Италия, Хорватия, Турция и Франция.

В 2023 году общий объем экспорта шоколада из России составлял $781 млн, основными рынками сбыта российской кондитерской продукции являлись Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Китай.

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