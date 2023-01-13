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США начали переброску танков и БМП на восточный фланг НАТО

Reuters: США начали переброску танков и БМП на восточный фланг НАТО
Американская военная техника прибывает в голландский порт Флиссинген со среды, откуда ее переправляют в Польшу и Литву, сообщает Reuters. Речь идет более чем о 1,2 тыс. единицах, в том числе о танках Abrams и БМП Bradley

США начали переправлять танки и бронетехнику, включая M1 Abrams и БМП Bradley, на восточный фланг НАТО, сообщает Reuters.

Большое количество военной техники американской армии прибывает в голландский порт Флиссинген со среды, откуда ее перебрасывают в Польшу и Литву. Речь идет приблизительно о 1250 единицах, уточнил полковник Роберт Келлам, курирующий переброску с американской стороны.

11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о решении передать Киеву немецкие танки Leopard в рамках международной коалиции, а США обещали поставить в страну БМП Bradley.

В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс собирается увеличить к 2023 году силы быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби отмечал, что у России нет оснований считать наращивание натовских войск на восточном фланге провокацией. Блок в новой Стратегической концепции признал Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру, и стабильности в евро-атлантическом регионе».

В начале ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что численность многонациональной группировки НАТО у границ страны с февраля увеличилась в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. «В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — говорил он. Российская сторона неоднократно заявляла, что натовские страны не выполнили обещания не продвигаться на восток, и требовала гарантий безопасности.

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Елена Чернышова
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