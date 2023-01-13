Эксперты оценили влияние проблем с продажей нефти на российский бюджет

После снижения цены нефти в российских портах до $38 за баррель и трудностей с перенаправлением всех объемов из Европы в Азию аналитики начали оценивать риски для нефтегазовых доходов бюджета. РБК собрал их мнения

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Прогнозные нефтегазовые доходы российского федерального бюджета в первый месяц 2023 года окажутся меньше базовых (соответствующих умеренно консервативным сценариям конъюнктуры нефтяного сектора при стабильном курсе рубля), сообщил 11 января Минфин. Это произойдет впервые с декабря пандемийного 2020 года. Недостача нефтегазовых доходов относительно базового уровня согласно бюджетному правилу должна компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В связи с этим Банк России начал продажу юаней из ФНБ, чтобы передавать Минфину рубли на покрытие дефицита. На 1 декабря в ФНБ содержалось 310 млрд юаней.

Сокращение нефтегазовых доходов — один из рисков для российского бюджета в 2023 году, признавал министр финансов Антон Силуанов. Введение потолка цен на нефть из России (на уровне $60 за баррель), эмбарго Евросоюза на импорт российской сырой нефти (вступили в силу в декабре) и нефтепродуктов (начнет действовать с 5 февраля), а также неясные перспективы спроса на нефть со стороны азиатских экономик повышают вероятность их проседания.

РБК собрал мнения аналитиков о том, что может ожидать бюджет при падении нефтяных доходов и как с этим может справляться правительство.

Балансирующая цена нефти

По расчетам экономистов Альфа-банка, цена нефти, балансирующая бюджет, исходя из официальных данных о бюджетном дефиците на 3,3 трлн руб. в 2022 году составила $101 за баррель. Под этим показателем понимается такая цена российской нефти, при которой общие доходы бюджета (нефтегазовые и ненефтегазовые) были бы равны расходам. Высокое значение этой расчетной цены означает, что расходы превышают норму, а ненефтегазовые доходы обеспечивают их в относительно малой степени.

Если очистить нефтегазовые доходы 2022 года от разовых выплат «Газпрома» в размере 1,8 трлн руб., то балансирующая цена вырастает до $115 за баррель, подсчитал Альфа-банк. Для сравнения, в 2021 году расчетная цена нефти, балансирующая бюджет, оценивалась его экономистами в $67 за баррель. По мнению Альфа-банка, столь высокая балансирующая цена указывает на «очень сильное повышение бюджетных рисков в 2023 году».

На 2023 год оценивать балансирующую цену нефти большого смысла нет, поскольку сейчас имеется высокий уровень неопределенности по всем трем вводным — добыче/экспорту нефти, долларовым ценам на ресурсы и курсу рубля, подчеркивает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Возможные параметры добычи, экспорта и цен

По прогнозу Sinara Research, добыча нефти в России в 2023 году сократится на 0,5–0,6 млн барр., до 10,2 млн барр. в сутки. Переработка снизится на 11%, до 244 млн т, по итогам года, считают в инвестбанке. От этих параметров в том числе зависят нефтегазовые доходы бюджета.

Вице-премьер Александр Новак 11 января сообщил, что в настоящее время основной проблемой для нефтяного сектора является высокий дисконт цены российской нефти к бенчмарку Brent. Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения об ограничении влияния дисконта на бюджет.

«Синара» ожидает дисконт на российскую нефть Urals в размере $25 за баррель по итогам 2023 года (для сравнения, ранее в январе дисконт составлял $37). «Высокие дисконты на Urals постепенно привлекут больше владельцев танкеров, желающих работать с российской нефтью. На первых порах ряд судовладельцев могли временно отказаться сотрудничать с российскими компаниями, чтобы изучить документацию по потолку цен», — говорит старший аналитик «ИБ Синара» Кирилл Бахтин. Механизм введенного G7 потолка предполагает, что при продаже российской нефти дороже $60 за баррель страховым компаниям из этих стран запрещено страховать ее перевозки.

В январе цены российской нефти в отечественных портах составляли $37–38 за баррель, по данным западных ценовых агентств. Столько за партии платили покупатели, беря на себя расходы по страхованию и транспортировке по морю до мест назначения. Однако Минфин для расчета нефтяных налогов и пошлин по-прежнему использует котировку на базисе поставки CIF, которая получается расчетным методом путем прибавления затрат на фрахт, перевозку и страхование (ее предоставляет ценовое агентство Argus).

Инвестбанк «Ренессанс Капитал» не видит больших угроз для российского экспорта нефти — он считает, что объемы экспорта останутся вблизи уровней 2022 года, а цена восстановится до $60–70 на базисе CIF (то есть будет близка и даже несколько выше ценового потолка G7). Показатели отгрузки морем поддерживаются переориентацией потоков (прежде всего в Индию, Китай и Турцию) и наращиванием собственных транспортировочных мощностей, аргументируют в «Ренессансе».

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков ожидает «некоторого снижения добычи в первом квартале 2023 года» с достаточно быстрым (с первого-второго квартала) ее восстановлением по мере перенаправления экспорта с европейского рынка и постепенным снижением дисконтов (примерно до $20 во втором полугодии). «Россия достаточно успешно перенаправила значительную часть экспорта с европейского на прочие, в первую очередь азиатские, рынки», — подчеркивает он. Временно экспорт сократится, но сильного падения добычи/экспорта не будет, соглашается Полевой.

Риск для нефтепродуктов

5 февраля должны вступить в силу аналогичное эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов и одновременно ценовой потолок на эти продукты со стороны государств G7. Как уточняют источники, участвующие в переговорах, будут введены два потолка — для более дорогостоящих продуктов, таких как дизель, и менее дорогостоящих, таких как топочный мазут, писали западные СМИ.

Рыночные наблюдатели и некоторые западные чиновники ожидают, что России будет труднее переориентировать поставки нефтепродуктов, чем поставки сырой нефти, пишет The Wall Street Journal (WSJ) 12 января. Для перевозки топлива понадобятся более специализированные суда. Кроме того, Индия и Китай сами являются крупными переработчиками нефти, поэтому вряд ли будут заинтересованы в закупках российских нефтепродуктов, обычно продававшихся в Европу, указывает WSJ.

«Переориентация выпадающего экспорта нефтепродуктов может быть несколько менее эффективной», — подтверждают в «Ренессанс Капитале». С февраля дисконты на российские нефтепродукты, по-видимому, расширятся, поэтому нефтегазовые доходы будут снижаться, прогнозирует Полевой.

Нефтяные доходы бюджета

Есть вероятность, что в 2023 году нефтегазовые доходы федерального бюджета окажутся ниже базовых, определенных на уровне 8 трлн руб., рассуждает Полевой. «Недавно мы делали оценки для различных комбинаций по добыче нефти и ее рублевой цене, и есть довольно обширный диапазон этих параметров, когда до 8 трлн руб. мы не дотянем», — сообщил он РБК.

Базовый уровень нефтегазовых доходов является неотъемлемым компонентом формулы общих расходов бюджета. Иными словами, чтобы сохранить заданный уровень расходов, понадобится компенсировать недополученные нефтегазовые доходы из ФНБ.

Базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн руб. достигаются в сценарии добычи на уровне 10–10,5 млн барр. в сутки при цене $62–63 за баррель, говорит Танурков, ссылаясь на оценки Минфина. С одной стороны, по его словам, это достаточно консервативный сценарий. С другой стороны, учитывая, что уже в декабре средняя цена Urals снизилась примерно до $50, «риск [для нефтегазовых доходов] достаточно осязаемый». Все же после снятия ковидных ограничений в Китае, что должно поднять спрос на нефть, эксперт ожидает цену Brent в диапазоне $90–100 во втором-третьем кварталах, что будет означать цену Urals, вероятно, выше $70, отмечает Танурков.

«Ренессанс Капитал» оптимистичен: в 2023 году нефтегазовые доходы бюджета будут на уровне 10 трлн руб., а значит, выше «базы» в 8 трлн руб. (излишки по новому бюджетному правилу предполагается направлять в ФНБ в рублях или юанях). На 2024 год экономисты «Ренессанса» прогнозируют нефтегазовые доходы порядка 9 трлн руб.

Опции для правительства

Растущая зависимость бюджета от нефти вызывает опасения, пишет Альфа-банк (в 2022 году нефтегазовые доходы обеспечили около 42% общих доходов бюджета — по сравнению с 36% в 2021 году и средними 40% в 2014–2021 годах. — РБК). «Недавнее движение курса рубля к 70 руб. за доллар указывает на то, что финансовые потери в результате снижения цены на нефть и объемов экспорта будут компенсироваться ослаблением курса рубля. Тем не менее его ослабление не поможет открыть новые рынки и, следовательно, вряд ли изменит перспективы роста», — категоричны экономисты банка.

Ослабление рубля при прочих равных увеличивает нефтегазовые доходы бюджета в силу использования долларовой цены в формулах нефтяных налогов и экспортных пошлин.

«Бюджетное уравнение само по себе очень простое: финансировать дефицит можно либо за счет займов, либо за счет использования ФНБ. Если с каким-то из этих источников средств будут наблюдаться сложности, то нужно работать с самим дефицитом. И здесь рецепта тоже два: либо повышать налоги, то есть изымать ресурсы из частного сектора, предполагая, что государство эффективнее сможет ими распорядиться (очень спорный тезис), либо сокращать расходы, что опять же очень сложно сделать в значимых объемах в текущей ситуации», — объясняет Полевой.

Однако в «Ренессанс Капитале» призывают не переоценивать риски для устойчивости российского бюджета. В дефиците бюджета 2% ВВП, как планирует Минфин на 2023 год, все еще нет ничего критичного — «дефицит остается почти вдвое ниже 2020 или 2015 года, не говоря уже о кризисе 2008–2009 годов». Кроме того, Россия стартует с весьма низкого уровня госдолга — около 17% ВВП. «Если мы предположим скромный рост номинального ВВП на 5% в год и сохранение такого же дефицита в течение десяти лет, долг все еще останется около 25% ВВП», — заключает инвестбанк.