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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Британия засекретила причины отказа от финансового автообмена с Россией
Налоговая служба Великобритании не раскроет мотивы решения прекратить обмен финансовой информацией с Россией. Их разглашение может подорвать доверие в отношениях с другими странами, сообщил представитель службы РБК
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Великобритания решила не раскрывать причины прекращения с 2019 года обмена финансовой информацией с Россией по Единому стандарту отчетности (CRS). Об этом в ответ на запрос РБК сообщила Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC).

Разглашение причин нанесло бы ущерб международным отношениям, подчеркивается в письме.

«Важно, чтобы мы поддерживали прочные отношения с партнерами по налоговым соглашениям и не раскрывали конфиденциальную информацию», — объяснили в HMRC. Нарушение договоренностей «нанесет ущерб репутации Великобритании как надежного партнера и осложнит борьбу с уклонением от уплаты налогов на международном уровне», отмечается в сообщении HMRC.

Ранее Великобритания исключила Россию из списка стран для автоматического обмена информацией в 2019 году за 2018 отчетный год. Прекращение автообмена подтвердила Федеральная налоговая служба России. Несмотря на это, Россия и Великобритания продолжают обмениваться финансовой информацией, но только по запросам. Кроме того, продолжается обмен данными об операциях транснациональных компаний (CbC-reporting).

Зарубежные налоговые органы должны быть уверены в неразглашении конфиденциальных данных правительством Соединенного Королевства, объясняет HRMC в ответе на запрос РБК. «В противном случае Великобритания может утратить возможность получать информацию из других юрисдикций, что подорвет способность Великобритании надлежащим образом начислять налоги в конкретных случаях, — подчеркивается в письме. — Крайне важно, чтобы HMRC поддерживала хорошие отношения с партнерами, чтобы продолжать получать информацию из других юрисдикций».

Международный обмен финансовой информацией — часть глобального плана борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS). Налоговые органы стран-участниц передают друг другу информацию о счетах, активах и незадекларированных доходах своих граждан за рубежом. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения.

ФНС России участвует в автообмене с 70 юрисдикциями, включая популярные офшоры. К автообмену присоединяется все больше стран. В ближайшее время полноценными участниками автообмена станут более 100 государств.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Великобритания, налоги, амнистия капиталов
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