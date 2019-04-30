Британия засекретила причины отказа от финансового автообмена с Россией

Налоговая служба Великобритании не раскроет мотивы решения прекратить обмен финансовой информацией с Россией. Их разглашение может подорвать доверие в отношениях с другими странами, сообщил представитель службы РБК

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Великобритания решила не раскрывать причины прекращения с 2019 года обмена финансовой информацией с Россией по Единому стандарту отчетности (CRS). Об этом в ответ на запрос РБК сообщила Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC).

Разглашение причин нанесло бы ущерб международным отношениям, подчеркивается в письме.

«Важно, чтобы мы поддерживали прочные отношения с партнерами по налоговым соглашениям и не раскрывали конфиденциальную информацию», — объяснили в HMRC. Нарушение договоренностей «нанесет ущерб репутации Великобритании как надежного партнера и осложнит борьбу с уклонением от уплаты налогов на международном уровне», отмечается в сообщении HMRC.

Ранее Великобритания исключила Россию из списка стран для автоматического обмена информацией в 2019 году за 2018 отчетный год. Прекращение автообмена подтвердила Федеральная налоговая служба России. Несмотря на это, Россия и Великобритания продолжают обмениваться финансовой информацией, но только по запросам. Кроме того, продолжается обмен данными об операциях транснациональных компаний (CbC-reporting).

Зарубежные налоговые органы должны быть уверены в неразглашении конфиденциальных данных правительством Соединенного Королевства, объясняет HRMC в ответе на запрос РБК. «В противном случае Великобритания может утратить возможность получать информацию из других юрисдикций, что подорвет способность Великобритании надлежащим образом начислять налоги в конкретных случаях, — подчеркивается в письме. — Крайне важно, чтобы HMRC поддерживала хорошие отношения с партнерами, чтобы продолжать получать информацию из других юрисдикций».