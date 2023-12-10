Путин объяснил, почему у Украины нет будущего

Путин: у Украины нет будущего без своей промышленности, идеологии и денег

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

У Украины нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле. Фрагмент его разговора с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин.

Путин рассказал собеседникам, что в России промышленность «набирает обороты», хотя и известно, что «еще не всего хватает».

«Но у них», — показал президент большим пальцем за спину. — «[Все] иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности собственной, ни денег нет, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть».

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