Путин объяснил, почему у Украины нет будущего
У Украины нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле. Фрагмент его разговора с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин.
Путин рассказал собеседникам, что в России промышленность «набирает обороты», хотя и известно, что «еще не всего хватает».
«Но у них», — показал президент большим пальцем за спину. — «[Все] иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, промышленности собственной, ни денег нет, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть».
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