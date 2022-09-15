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Зарплаты ИТ-специалистов в России начали снижаться

В России наметилось снижение зарплат айтишников
Работодатели начали снижать предлагаемый уровень зарплат для ИТ-специалистов, следует из данных сервисов по поиску работы. Среди причин — на рынке стало слишком много недорогих кандидатов начального и среднего уровня
Фото: Максим Стулов / ТАСС
Фото: Максим Стулов / ТАСС

После роста зарплат айтишников до пиковых значений в марте на фоне резкого скачка курсов валют и оттока специалистов компании начали снижать свои зарплатные предложения, следует из данных сервиса «Хабр Карьера», который проводит регулярные опросы среди работников этой сферы.

Согласно предоставленным РБК данным «Хабр Карьеры», верхняя планка зарплат, предлагаемых работодателями айтишникам в августе, снизилась на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила в среднем 160 тыс. руб. Как пояснил представитель компании, этот показатель снизился впервые в этом году. При этом нижняя планка предлагаемых ИТ-специалистам зарплат в прошлом месяце увеличилась на 24%, до 150 тыс. руб., а средний размер зарплаты, которую уже получают специалисты, по данным «Хабр Карьеры», вырос на 8%, до 130 тыс. руб.

В России снизился спрос на айтишников на фоне роста числа резюме от них
Технологии и медиа
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Фиксируют тенденцию на снижение вознаграждения для айтишников и другие сервисы.

  • Медианная зарплата айтишников в России в августе составила 60,5 тыс. руб., что на 3,2% ниже, чем в марте этого года, следует из данных HeadHunter. По данным сервиса, максимальное за последние годы значение зарплаты айтишников достигли в марте, после чего начали постепенно снижаться. При этом в Москве зарплаты айтишников за полгода снизились на 2,1%, до 85,6 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 1%, 70 тыс. руб. Но по сравнению с августом 2021 году в августе этого года медианная зарплата по стране оказалась на 7% выше, в Москве — на 1%, в Санкт-Петербурге — на 3%.
  • SuperJob хотя и отмечает общий рост в категории (медианная зарплата в августе выросла на 10% по сравнению с мартом этого года и на 19,1% по сравнению со значением год назад), но фиксирует снижение по отдельным специальностям: специалистам по тестированию QA (обеспечение качества разработки программного обеспечения, его функционального тестирования) работодатели готовы платить на 6,7% меньше, чем в марте (текущая ставка — 140 тыс. руб.), HTML-верстальщикам — на 10% (90 тыс. руб.), а Game-дизайнерам — на 5,8% (160 тыс. руб.).

Почему снижается зарплата в ИТ

«Пока можем выдвинуть предположение, что рынок разворачивается в сторону миддлов (специалистов среднего уровня. — РБК), компании меньше ищут старших специалистов — соответственно, падает верхняя планка по зарплатам», говорит продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза. По мнению главы исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, зарплата ряда специалистов ИТ-сферы снижалась по сравнению с мартовским уровнем из-за сокращения вознаграждения для специалистов начального уровня. Наиболее востребованы на рынке труда программисты с опытом разработки от трех лет.

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Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина напомнила, что в этом году был «одномоментный значимый прирост предлагаемых зарплат в ИТ-сфере в марте», который «произошел на фоне «турбулентности» с релокацией, ухода западного ИТ-бизнеса, приостановки ИТ-проектов». Работодатели повышали предлагаемые зарплаты из-за опасений роста дефицита ИТ-кадров и в попытке удержать специалистов от переезда, считает Данина. Но в апреле количество вакансий снизилось, а число резюме ИТ-специалистов, наоборот, росло, был приток junior-специалистов, в результате предлагаемые зарплаты были скорректированы до уровня начала года. Как ранее рассказывали РБК в HeadHunter, по их данным, в августе число вакансий в ИТ снизилось на 25% по сравнению с январем, с 114,6 тыс., тогда как число резюме в этом направлении выросло на 55%, до 327 тыс. На такую динамику, по словам экспертов, повлияло то, что сотрудники ушедших зарубежных компаний весной и в начале лета нашли работу в российских компаниях, и таким образом к середине лета кадровый дефицит был компенсирован. Также влияло возвращение уехавших ранее за рубеж сотрудников, появление на рынке младших специалистов после обучения на онлайн-курсах и другие факторы.

«По итогам года мы впервые увидим прирост зарплат в ИТ в пределах или даже ниже инфляции. Напомню, что в предыдущие несколько лет прирост зарплат в ИТ всегда существенно опережал инфляцию», — прогнозирует Наталья Данина.

Что еще происходит на рынке труда

Опрос HeadHunter, посвященный настроениям компаний из разных отраслей (в нем приняла участие 281 компания со всей страны, проводился с 9 августа по 4 сентября), показал, что 57% российских работодателей не планируют менять размер зарплаты сотрудников до конца года, а еще 3% намерены снизить его. Пессимистичнее других настроены представители предприятий в сфере машиностроения: 11% из них думают о снижении зарплат работникам. При этом в ИТ-отрасли снижать зарплаты намерены только 5% компаний.

В то же время 33% среди опрошенных компаний заявили о планах увеличить выплаты сотрудникам. В ИТ и финтехе о такой готовности заявляли 49% респондентов.

HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда
Экономика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Осень — традиционный период бюджетирования компаний на будущий год, когда предприятия определяются с планами по индексации зарплат, пояснила Наталья Данина. Она отметила, что в пандемийный 2020 год 14% компаний собирались понижать зарплаты против сегодняшних 3%.

Опрос HeadHunter также показал, как меняется численность сотрудников в компаниях после начала кризиса. Четверть работодателей призналась, что лишилась части коллектива, но у 38% предприятий число работников увеличилось. Наибольшие потери понесли ИТ-компании: 42% из них заявили о уменьшении численности сотрудников после начала кризиса. На втором месте — финтех (36%), на третьем — добыча полезных ископаемых (31%). При этом 15% российских работодателей ожидают, что у них снизится численность сотрудников до конца года. Среди антилидеров — машиностроение, добыча и переработка ископаемых: о возможных увольнениях заявили 21 и 19% компаний соответственно. Среди работодателей в сфере ИТ 14% прогнозируют уменьшение численности сотрудников, но 48%, напротив, ждут увеличения штата. Сокращения происходят в основном за счет бэк-офисных административных работников и HR. В самом стабильном положении топ-менеджмент и финансисты — их увольняют в последнюю очередь.

В целом свое положение на рынке труда в ближайшей перспективе негативно оценивают 13% компаний. Стабильным его считают 37%, а положительным — 47% опрошенных. В тройке самых пессимистично настроенных отраслей — машиностроение, ИТ, а также строительство, недвижимость, эксплуатация. Такие показатели лучше тех, что были в начале санкционного кризиса, говорит Наталья Данина. По ее словам, замеры, сделанные в марте — начале апреля, показывали больше неопределенности и негативных ожиданий бизнеса. «Спустя почти полгода мы фиксируем достаточно существенный рост позитивных оценок компаний своего положения: сейчас о нем заявила почти каждая вторая опрошенная компания, а в марте о таком настрое заявляла лишь каждая третья, — отметила эксперт. — В целом результаты замера настроений компаний оптимистичны для рынка труда. При отсутствии новых вызовов существенных рисков роста безработицы сейчас нет».

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Инна Деготькова Инна Деготькова
ИТ поиск работы заработная плата телекоммуникации
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