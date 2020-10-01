Эксперты оценили число неработающих россиян на пике пандемии

Безработные — это люди, которые не имеют работу, но вышли на рынок труда в ее поиске, то есть те, которые могут реально пополнить ряды занятых в настоящий момент, пояснила РБК начальник управления статистики труда Росстата Зифа Зайнуллина. «Однако есть люди, которые могут выйти на рынок труда не сегодня, но в обозримом будущем, и нам важно оценить их потенциал», — указала она.

Потенциальная рабочая сила

Кроме безработицы ситуация с недоиспользованием рабочей силы характеризуется показателями: «потенциальная рабочая сила» и «неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени», пояснили РБК в Росстате.

Потенциальная рабочая сила включает лиц в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемой недели не являются ни занятыми, ни безработными, то есть не имеют работы, и при этом либо ищут работу, но не готовы приступить к работе, либо не ищут работу, но готовы приступить к ней. То есть это люди, одновременно отвечающие только двум из трех критериев МОТ.

Во втором квартале 2020 года таких было 1,935 млн россиян. В том числе 1,844 млн граждан не искали работу, но были готовы к ней приступить, из них 789 тыс. человек уже отчаялись найти работу. Например, к этой группе будет отнесен человек, который отказался от поисков работы, из-за того что не смог найти ее раньше, но готов начать работать, если ему предложат место, указали в Росстате.

Еще 91 тыс. человек в апреле—июне искали работу, но не были готовы приступить к ней сразу. Например, женщина, имеющая маленького ребенка, ищет работу, но приступить к ней сможет только через несколько месяцев, когда устроит ребенка в детский сад, привели пример в ведомстве. Или студент, который заканчивает учебу в вузе, ищет работу, но приступить к ней сможет после защиты диплома. Либо работник турфирмы потерял работу, ищет ее, но приступить к ней не может из-за того, что заболел.

«Все эти люди включаются в состав потенциальной рабочей силы, они могут пополнить ряды безработных завтра, но с той же долей вероятности могут и не выйти на рынок труда», — пояснили в Росстате.

Неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени включает россиян, которые фактически отработали меньше часов, чем установленный предел продолжительности рабочего времени, но при этом хотели и готовы были работать дольше, если бы представилась такая возможность, пояснили в Росстате. Однако в обследовании рабочей силы ведомства не приводятся данные о численности россиян, которые были не полностью заняты с точки зрения продолжительности рабочего времени.

Международная организация труда также рекомендует выделять категорию людей, желающих работать, но работу не ищущих и не готовых приступить к ней, пояснила Зайнуллина. Это люди, отвечающие только одному критерию МОТ, которые также могут быть отнесены к безработным в будущем, когда начнут искать работу и будут готовы к ней приступить, пояснила специалист. Например, вышедший на пенсию человек хочет передохнуть год-другой, а потом планирует опять выйти на работу, или женщина уволилась для ухода за тяжело больной матерью, хочет работать, но не ищет работу и не готова к ней приступить до выздоровления матери, привели примеры в ведомстве. Таких во втором квартале 2020 года было 2,934 млн человек, следует из данных Росстата.

Численность потенциальной рабочей силы и граждан, желающих работать, но не ищущих работу и не готовых приступить к ней, выросла во втором квартале под влиянием пандемического кризиса. Для сравнения: в первом квартале года таковых было 4,3 млн человек, а во втором квартале — уже 4,87 млн человек.

Регионы — лидеры по неработающим

Если суммировать число официально безработных (4,47 млн человек), потенциальную рабочую силу (1,935 млн) и россиян, которые хотели бы работать, но не ищут и не готовы приступить к работе (2,934 млн), то получится, что во втором квартале 2020 года численность неработающих россиян превышала 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы. Это в два раза больше официального уровня безработицы, подчеркивают аналитики FinExpertiza. Если бы были известны данные о неполной занятости с точки зрения продолжительности рабочего времени, общая численность неработающего населения была бы еще выше.

Самый высокий суммарный показатель неработающих, по оценкам аналитиков FinExpertiza, во втором квартале 2020 года зафиксирован в Северной Осетии (39,8% от экономически активного населения), Тыве (36,8%), Дагестане (36,1%), Ингушетии (30,2%), Карачаево-Черкесии (24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне (22,8%), Хакасии (21,7%), Кабардино-Балкарии (21,3%), Ненецком автономном округе (20,7%).

Для оценки динамики на рынке труда не имеет значения, какой показатель выбирать — стандартной показатель безработицы или более расширенный показатель определения незанятых, поскольку они движутся по параллельным траекториям и переход от одного к другому дает мало дополнительной информации, пояснил замдиректора центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Во время кризиса увеличилось число недоиспользованной рабочей силы, которая тесно связана с рынком труда, но параллельно с этим увеличилось число людей, которые слабее связаны с рынком труда, то есть тех, кто хотят работать, но не ищут и не могут приступить к работе», — сказал он. «В российском контексте независимо от использования более широкого или более узкого показателя занятости и безработицы вы получаете во времени параллельные траектории: все реагируют одновременно», — подчеркнул Капелюшников.

Низкая производительность труда

Пандемия серьезно ударила по малообеспеченным слоям населения, а также частично по среднему классу, в частности по предпринимателям, отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Если текущий кризис затянется в силу структурных и иных проблем, которые могут обостриться в связи с санкционными рисками, Россия может еще длительное время не побороть характерный для нашего рынка труда феномен работающих бедных», — констатирует Трубникова. Вместе с тем низкая производительность труда ограничивает потенциал роста российской экономики и благосостояния граждан, а также не позволяет существенно уменьшить имущественное неравенство, добавила она.

Россия в два-три раза уступает экономикам большинства индустриально развитых стран по показателю производительности труда, пишут экономисты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (.pdf). Значимой компенсацией негативного влияния пандемии могло бы стать ускоренное развитие цифровых технологий, способствующих росту производительности, замечает ЦБ в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы (.pdf). Однако российским работникам потребуется время, чтобы нарастить нужные квалификации (особенно это касается уволенных работников, желающих сменить профессию), поэтому на рынке труда может сформироваться дисбаланс: несмотря на большое количество людей, ищущих работу, предприятия будут испытывать нехватку кадров нужной квалификации, предупреждает регулятор.