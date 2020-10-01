Эксперты оценили число неработающих россиян на пике пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 30 сен, 12:31
Азербайджан показал видео уничтожения армянской техники в Карабахе Общество, 10:10 В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой Технологии и медиа, 10:09 «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети «РБК Стиль» и «Стокманн», 09:51 Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья» Общество, 09:51 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1211 человек Общество, 09:37 ВТБ снизил ставку по кредитам наличными Финансы, 09:30 Россиян спросят о языке и работе в ходе переписи населения Общество, 09:21 Хоррор-экономика: чем опасны компании-зомби — The Economist Pro, 09:21 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 09:13 Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников Общество, 09:13 Эксперты оценили число неработающих россиян на пике пандемии Экономика, 09:00 Навальный фразой «я не боюсь» рассказал о планах по возвращению в Россию Политика, 08:45 Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» РБК и Titul, 08:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 октября Общество, 08:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты оценили число неработающих россиян на пике пандемии

Число россиян, не имевших работы, но желавших ее найти, во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии, достигло 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы, оценили аналитики FinExpertiza по данным Росстата
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В дополнение к 4,47 млн официальных безработных еще около 5 млн россиян (или 6,1% рабочей силы) во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии COVID-19, не имели работы и хотели ее найти, но не были квалифицированы и учтены Росстатом как безработные. Об этом пишут аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные выборочного обследования рабочей силы Росстата о недоиспользованной рабочей силе. В статистическом ведомстве РБК пояснили, почему указанные категории россиян не относятся к безработным.

Методика отнесения к безработным

Росстат определяет безработных в соответствии с рекомендациями Международной организации труда (МОТ). Безработными являются граждане в возрасте старше 15 лет, которые не имели работы (или доходного занятия), но занимались поиском работы в течение последних четырех недель и были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы к ней приступить.

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Согласно официальным данным Росстата по критериям МОТ, в первом квартале 2020 года (то есть до начала роста заражений COVID-19 и введения карантинных ограничений) численность безработных составляла 3,46 млн человек (4,6% от рабочей силы). Из-за экономических последствий пандемии во втором квартале года она выросла на 1 млн человек, а уровень безработицы увеличился до 6% от рабочей силы.

Безработные — это люди, которые не имеют работу, но вышли на рынок труда в ее поиске, то есть те, которые могут реально пополнить ряды занятых в настоящий момент, пояснила РБК начальник управления статистики труда Росстата Зифа Зайнуллина. «Однако есть люди, которые могут выйти на рынок труда не сегодня, но в обозримом будущем, и нам важно оценить их потенциал», — указала она.

Потенциальная рабочая сила

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Кроме безработицы ситуация с недоиспользованием рабочей силы характеризуется показателями: «потенциальная рабочая сила» и «неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени», пояснили РБК в Росстате.

Потенциальная рабочая сила включает лиц в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемой недели не являются ни занятыми, ни безработными, то есть не имеют работы, и при этом либо ищут работу, но не готовы приступить к работе, либо не ищут работу, но готовы приступить к ней. То есть это люди, одновременно отвечающие только двум из трех критериев МОТ.

Во втором квартале 2020 года таких было 1,935 млн россиян. В том числе 1,844 млн граждан не искали работу, но были готовы к ней приступить, из них 789 тыс. человек уже отчаялись найти работу. Например, к этой группе будет отнесен человек, который отказался от поисков работы, из-за того что не смог найти ее раньше, но готов начать работать, если ему предложат место, указали в Росстате.

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Общество
Владимир Путин

Еще 91 тыс. человек в апреле—июне искали работу, но не были готовы приступить к ней сразу. Например, женщина, имеющая маленького ребенка, ищет работу, но приступить к ней сможет только через несколько месяцев, когда устроит ребенка в детский сад, привели пример в ведомстве. Или студент, который заканчивает учебу в вузе, ищет работу, но приступить к ней сможет после защиты диплома. Либо работник турфирмы потерял работу, ищет ее, но приступить к ней не может из-за того, что заболел.

«Все эти люди включаются в состав потенциальной рабочей силы, они могут пополнить ряды безработных завтра, но с той же долей вероятности могут и не выйти на рынок труда», — пояснили в Росстате.

Неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени включает россиян, которые фактически отработали меньше часов, чем установленный предел продолжительности рабочего времени, но при этом хотели и готовы были работать дольше, если бы представилась такая возможность, пояснили в Росстате. Однако в обследовании рабочей силы ведомства не приводятся данные о численности россиян, которые были не полностью заняты с точки зрения продолжительности рабочего времени.

Международная организация труда также рекомендует выделять категорию людей, желающих работать, но работу не ищущих и не готовых приступить к ней, пояснила Зайнуллина. Это люди, отвечающие только одному критерию МОТ, которые также могут быть отнесены к безработным в будущем, когда начнут искать работу и будут готовы к ней приступить, пояснила специалист. Например, вышедший на пенсию человек хочет передохнуть год-другой, а потом планирует опять выйти на работу, или женщина уволилась для ухода за тяжело больной матерью, хочет работать, но не ищет работу и не готова к ней приступить до выздоровления матери, привели примеры в ведомстве. Таких во втором квартале 2020 года было 2,934 млн человек, следует из данных Росстата.

Численность потенциальной рабочей силы и граждан, желающих работать, но не ищущих работу и не готовых приступить к ней, выросла во втором квартале под влиянием пандемического кризиса. Для сравнения: в первом квартале года таковых было 4,3 млн человек, а во втором квартале — уже 4,87 млн человек.

Регионы — лидеры по неработающим

Если суммировать число официально безработных (4,47 млн человек), потенциальную рабочую силу (1,935 млн) и россиян, которые хотели бы работать, но не ищут и не готовы приступить к работе (2,934 млн), то получится, что во втором квартале 2020 года численность неработающих россиян превышала 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы. Это в два раза больше официального уровня безработицы, подчеркивают аналитики FinExpertiza. Если бы были известны данные о неполной занятости с точки зрения продолжительности рабочего времени, общая численность неработающего населения была бы еще выше.

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми
Общество
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Самый высокий суммарный показатель неработающих, по оценкам аналитиков FinExpertiza, во втором квартале 2020 года зафиксирован в Северной Осетии (39,8% от экономически активного населения), Тыве (36,8%), Дагестане (36,1%), Ингушетии (30,2%), Карачаево-Черкесии (24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне (22,8%), Хакасии (21,7%), Кабардино-Балкарии (21,3%), Ненецком автономном округе (20,7%).

Для оценки динамики на рынке труда не имеет значения, какой показатель выбирать — стандартной показатель безработицы или более расширенный показатель определения незанятых, поскольку они движутся по параллельным траекториям и переход от одного к другому дает мало дополнительной информации, пояснил замдиректора центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Во время кризиса увеличилось число недоиспользованной рабочей силы, которая тесно связана с рынком труда, но параллельно с этим увеличилось число людей, которые слабее связаны с рынком труда, то есть тех, кто хотят работать, но не ищут и не могут приступить к работе», — сказал он. «В российском контексте независимо от использования более широкого или более узкого показателя занятости и безработицы вы получаете во времени параллельные траектории: все реагируют одновременно», — подчеркнул Капелюшников.

Низкая производительность труда

Пандемия серьезно ударила по малообеспеченным слоям населения, а также частично по среднему классу, в частности по предпринимателям, отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Если текущий кризис затянется в силу структурных и иных проблем, которые могут обостриться в связи с санкционными рисками, Россия может еще длительное время не побороть характерный для нашего рынка труда феномен работающих бедных», — констатирует Трубникова. Вместе с тем низкая производительность труда ограничивает потенциал роста российской экономики и благосостояния граждан, а также не позволяет существенно уменьшить имущественное неравенство, добавила она.

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия в два-три раза уступает экономикам большинства индустриально развитых стран по показателю производительности труда, пишут экономисты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (.pdf). Значимой компенсацией негативного влияния пандемии могло бы стать ускоренное развитие цифровых технологий, способствующих росту производительности, замечает ЦБ в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы (.pdf). Однако российским работникам потребуется время, чтобы нарастить нужные квалификации (особенно это касается уволенных работников, желающих сменить профессию), поэтому на рынке труда может сформироваться дисбаланс: несмотря на большое количество людей, ищущих работу, предприятия будут испытывать нехватку кадров нужной квалификации, предупреждает регулятор.

Безработица — очаг бедности

Согласно экспертным оценкам Института социальной политики НИУ ВШЭ, весенний локдаун повлек за собой рост бедности до 19–20% от общей численности населения (.pdf). За счет принятых антикризисных мер бедность удалось снизить до 16–17%, но сохранились и расширились сформировавшиеся еще до пандемии очаги бедности. В первую очередь, по мнению экспертов, речь идет о безработных, численность которых существенно выросла в период пандемии.

Уровень безработицы, по официальным данным Росстата, в августе достиг 6,4% от рабочей силы. За год (относительно августа 2019-го) численность безработных в России выросла на 47,6%, до 4,8 млн человек. Росстат пока не представил итоги выборочного обследования рабочей силы за третий квартал, которые бы позволили оценить, насколько выросло число неофициальных безработных.

В целом по итогам апреля—августа текущего года численность занятых сократилась сильнее, чем выросла безработица как в годовом, так и в помесячном выражении, отмечают в департаменте денежно-кредитной политики ЦБ (.pdf). «Это произошло в том числе потому, что часть лиц, потерявших работу, прекратили ее поиски в условиях напряженной экономической ситуации», — констатируют аналитики ЦБ.

Авторы
Юлия Старостина, Евгения Кузнецова
безработица пандемия карантин кризис Росстат
Материалы по теме
Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии
Экономика
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Общество
Росстат зафиксировал рост бедности на пике пандемии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter