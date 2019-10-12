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Экономика ,  
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В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава президентской фракции в Верховной раде отметил, что затраты, которые сопряжены с реинтеграцией Донбасса, исчисляются десятками миллиардов. Украине для проведения переговоров с партнерами нужен реалистичный план, добавил он
Поселок Гольмовский в ДНР (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.

«Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: «Все, забирайте Донбасс». Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет», — сказал он. Арахамия добавил, что проведения с партнерами переговоров о финансировании Донбасса невозможно без реалистичного плана.

По его словам, затрат, сопряженных с реинтеграцией региона, «мама не горюй», они исчисляются десятками миллиардов.

Политика
В Киеве оценили затраты на восстановление Донбасса более чем в $50 млрд

Летом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для восстановления Донбасса понадобится более 300 млрд грн. При этом отмечал, что в Киеве не будут ждать окончания войны, а начнут работать на подконтрольных территориях. Глава государства также сообщал, что ведет переговоры с иностранными инвесторами об инвестициях в инфраструктуру Донбасса.

В начале октября стало известно, что все представители Трехсторонней контактной группы подписали «формулу Штайнмайера», согласно которой в самопровозглашенных республиках Донбасса пройдут местные выборы. При этом до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и их признания ОБСЕ — окончательно обретет юридическую силу.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, Донбасс, Верховная рада
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