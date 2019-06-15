Зеленский пообещал предпринимателям Донбасса иностранные инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовящихся законопроектах, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом глава государства заявил во время посещения мультихаба Spalah в Мариуполе, сообщается на сайте украинского президента.

На встрече с предпринимателями Зеленский отметил, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», — сказал украинский президент, отметив важность развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — добавил глава государства.

На следующей неделе украинский президент посетит с официальным визитом Францию и Германию. Программа визитов предусматривает встречи Зеленского с руководством стран, главами парламентов, а также представителями бизнеса.