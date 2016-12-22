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Глава Еврокомиссии выступил за сокращение долларовых расчетов в ЕС
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Глава Еврокомиссии выступил за сокращение долларовых расчетов в ЕС
Экономика, 12:03
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Глава Еврокомиссии выступил за сокращение долларовых расчетов в ЕС
Жан-Клод Юнкер считает, что долю евро в международной торговле необходимо увеличивать, и обещает представить инициативы по достижению этой цели уже к концу года
Жан-Клод Юнкер (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Страсбурге со своим ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в ЕС, заявил о необходимости увеличить долю евро в расчетах ЕС за энергоносители и в других внешнеторговых сделках, сократив тем самым долю американского доллара. Речь Юнкера (.pdf) опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.

​«Абсурдно, что Европа оплачивает 80% импорта энергоносителей — €300 млрд — в американских долларах, когда только 2% нашего импорта приходится на США. Абсурдно, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро», — заключил он.

Юнкер отметил, что уже до конца года Еврокомиссия представит инициативы по усилению роли евро в международной торговле.

«Евро должен стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы. Для этого мы должны сначала привести в порядок собственный дом, укрепив наш экономический и валютный союз, что мы уже и начали делать. Без этого у нас не будет средств для укрепления международной роли евро», — сказал он.

В Европе начали обсуждать независимую от США систему платежей
Экономика

В конце августа немецкие и французские политики начали обсуждать создание в Европе независимой от США платежной системы, которая могла бы защитить европейский бизнес от экстерриториальных санкций Вашингтона. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Европа не должна позволять США действовать без согласия Брюсселя и за счет европейцев.

«Нам необходимо укрепить европейскую автономию за счет создания независимых от США платежных каналов, учреждения европейского валютного фонда и поддержания независимой системы платежей SWIFT», — написал министр в своей статье для газеты Handelsblatt.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе встречи с Ассоциацией экономических и финансовых журналистов 27 августа заявил, что​ Париж договорился создать с Берлином европейскую или отдельную франко-германскую финансовую систему для этих целей.

О таких мерах защиты от США европейские политики заговорили после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Первый пакет вступил в силу 7 августа. Он предполагает, в частности, запрет на торговлю с Ираном в различных сферах экономики. В тот же день Еврокомиссия выпустила директиву, которая запрещает резидентам европейских стран выполнять предписания США.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Жан-Клод Юнкер , Евросоюз , Еврокомиссия , американский доллар , энергетика
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