Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум

Стоимость автомобильного топлива этой марки на бирже в Петербурге преодолела отметку в 58 тыс. руб. за тонну. АИ-95 также торгуется вблизи своих максимумов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Биржевая цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) в европейской части России обновила исторический максимум и превысила отметку в 58 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 4 августа, тогда стоимость бензина АИ-92 поднялась до отметки 57 947 руб. В четверг, 12 августа, установлен новый максимум — 58 031 руб. за тонну. По сравнению с предыдущим торговым днем цена выросла на 0,82%.

Цена бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) также показывает рост (+0,79%), стоимость этого топлива по итогам торгов в четверг составила 59 436 руб. за тонну. Рекорд был установлен 22 июля — 60 029 руб. за тонну.

Ранее на фоне рекордного скачка биржевых цен на бензин Минэнерго предложило правительству в ускоренном порядке запретить экспорт бензина. Однако позднее правительство отказалось от этой идеи.



На этой неделе вице-премьер Александр Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами. Инициатива прозвучала на совещании в правительстве с представителями нефтяных компаний. Новак пояснил, что речь может идти о временном запрете продажи топлива на базисах НПЗ не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями юридическими лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.