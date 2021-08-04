Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на бирже

Ранее на фоне растущего спроса Минэнерго предложило правительству запустить процедуру запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Так, 22 июля биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части России достигла исторического максимума, превысив отметку 60 тыс. руб. за тонну. Глава ведомства Николай Шульгинов уточнял, что полный запрет на экспорт, если он будет введен в ближайшие дни, будет действовать не менее трех месяцев.

В первом полугодии 2021 года производство бензина в России увеличилось на 7,6%, с 18,53 млн до 19,95 млн т. При этом поставки на внутренний рынок росли вдвое быстрее — на 16% (до 17,39 млн т), а на экспорт, наоборот, сократились в 1,5 раза, до 2,418 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Наибольший объем экспорта бензина из России отправляется на европейский рынок через порты Балтийского, Каспийского, Черного и Азовского морей и по железной дороге в Польшу, отмечала руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Анна Лишневецкая. В первом полугодии 2021 года туда было отгружено 1,4 млн т бензина (58%). На втором месте страны бывшего СССР (788 тыс. т, или более 32,5%), еще около 218 тыс. т поставлено на азиатские рынки, в основном в Монголию (191 тыс. т).

Последний раз запрет на экспорт бензина из России вводился десять лет назад, во время топливного кризиса 2011 года. Тогда власти ввели заградительную экспортную пошлину на бензин и нафту в размере 90% от пошлины на нефть. Такая же мера обсуждалась в 2018 году, но не была реализована.



