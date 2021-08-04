Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на бирже
Минэнерго России продолжает использовать демпфер, из-за которого производители сохраняют высокие темпы отгрузок бензина, сообщили РБК в министерстве.
«Для сдерживания оптовых цен системно действует «демпфирующий механизм», благодаря корректировке которого производители топлива с мая получают повышенные выплаты для снижения динамики цен на внутреннем рынке топлива. Как следствие, производители сохраняют высокие темпы отгрузок бензина», — сказано в сообщении.
Там также уточнили, что несмотря на кратковременный рост цен, вызванный нехваткой предложения, отгрузки бензина на биржу выросли на 11,5%. «По сравнению с прошлой неделей компании-участники биржевых торгов заметно увеличили отгрузки — до 34 тыс. т бензина ежесуточно, по сравнению с 30,5 тыс. т бензинов в конце прошлой недели», — уточнили в Минэнерго.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что на конец июля-начало августа ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок соответствовали уровням 2019-2020 годов — 56,3 тыс. т АИ-92 и 44,5 тыс. т АИ-95. «Эта тенденция поддерживается постепенным выходом нескольких российских НПЗ из сезонного периода ремонтов», — добавили там.