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Минэнерго сообщило о росте отгрузок бензина на бирже

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минэнерго России продолжает использовать демпфер, из-за которого производители сохраняют высокие темпы отгрузок бензина, сообщили РБК в министерстве.

«Для сдерживания оптовых цен системно действует «демпфирующий механизм», благодаря корректировке которого производители топлива с мая получают повышенные выплаты для снижения динамики цен на внутреннем рынке топлива. Как следствие, производители сохраняют высокие темпы отгрузок бензина», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что несмотря на кратковременный рост цен, вызванный нехваткой предложения, отгрузки бензина на биржу выросли на 11,5%. «По сравнению с прошлой неделей компании-участники биржевых торгов заметно увеличили отгрузки — до 34 тыс. т бензина ежесуточно, по сравнению с 30,5 тыс. т бензинов в конце прошлой недели», — уточнили в Минэнерго.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что на конец июля-начало августа ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок соответствовали уровням 2019-2020 годов — 56,3 тыс. т АИ-92 и 44,5 тыс. т АИ-95. «Эта тенденция поддерживается постепенным выходом нескольких российских НПЗ из сезонного периода ремонтов», — добавили там.

Минэнерго допустило введение временного запрета на экспорт бензина
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Ранее на фоне растущего спроса Минэнерго предложило правительству запустить процедуру запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Так, 22 июля биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части России достигла исторического максимума, превысив отметку 60 тыс. руб. за тонну. Глава ведомства Николай Шульгинов уточнял, что полный запрет на экспорт, если он будет введен в ближайшие дни, будет действовать не менее трех месяцев.

В первом полугодии 2021 года производство бензина в России увеличилось на 7,6%, с 18,53 млн до 19,95 млн т. При этом поставки на внутренний рынок росли вдвое быстрее — на 16% (до 17,39 млн т), а на экспорт, наоборот, сократились в 1,5 раза, до 2,418 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

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Наибольший объем экспорта бензина из России отправляется на европейский рынок через порты Балтийского, Каспийского, Черного и Азовского морей и по железной дороге в Польшу, отмечала руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Анна Лишневецкая. В первом полугодии 2021 года туда было отгружено 1,4 млн т бензина (58%). На втором месте страны бывшего СССР (788 тыс. т, или более 32,5%), еще около 218 тыс. т поставлено на азиатские рынки, в основном в Монголию (191 тыс. т).

Последний раз запрет на экспорт бензина из России вводился десять лет назад, во время топливного кризиса 2011 года. Тогда власти ввели заградительную экспортную пошлину на бензин и нафту в размере 90% от пошлины на нефть. Такая же мера обсуждалась в 2018 году, но не была реализована.

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