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Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами

Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Власти могут ввести временный запрет продажи бензина трейдерами. Такую возможность в ходе встречи с представителями нефтяных компаний допустил вице-премьер Александр Новак.

«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — сказал он.

Материал дополняется.

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