Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами

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Власти могут ввести временный запрет продажи бензина трейдерами. Такую возможность в ходе встречи с представителями нефтяных компаний допустил вице-премьер Александр Новак.

«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — сказал он.

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