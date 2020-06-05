Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка со ссылкой на данные Индекса потребительской активности (ИПА).
По данным аналитиков Сбербанка, значение ИПА в Кемерово сейчас лишь на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году. В пресс-службе банка напомнили, что в течение всего периода карантинных ограничений именно в Кемеровской области фиксировалось наименьшее падение трат.
В первую пятерку городов, где потребители наиболее оправились от удара COVID-19, вошли также:
- Пермь (ИПА на 4,1 пункта ниже, чем годом раньше);
- Майкоп (минус 4,7);
- Оренбург (минус 4,7);
- Омск (минус 4,8 пункта).
В целом по России значение ИПА за последний месяц, как подсчитали аналитики Сбербанка, выросло на 9,5 пункта — с 48,4 пункта в апреле до 57,9 пункта в мае.