Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

По данным аналитиков Сбербанка, значение индекса потребительской активности в Кемерово сейчас лишь на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка со ссылкой на данные Индекса потребительской активности (ИПА).

По данным аналитиков Сбербанка, значение ИПА в Кемерово сейчас лишь на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году. В пресс-службе банка напомнили, что в течение всего периода карантинных ограничений именно в Кемеровской области фиксировалось наименьшее падение трат.

В первую пятерку городов, где потребители наиболее оправились от удара COVID-19, вошли также:

Пермь (ИПА на 4,1 пункта ниже, чем годом раньше);

Майкоп (минус 4,7);

Оренбург (минус 4,7);

Омск (минус 4,8 пункта).

В целом по России значение ИПА за последний месяц, как подсчитали аналитики Сбербанка, выросло на 9,5 пункта — с 48,4 пункта в апреле до 57,9 пункта в мае.