Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске Общество, 17:20 Антикризисное трудоустройство: куда идет эволюция рынка труда РБК и Центр поддержки экономики, 17:19 Путин пообещал помочь приюту для кошек в Тольятти Общество, 17:18 Суд отказался арестовать замгендиректора крупной регистраторской компании Общество, 17:10 ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка Финансы, 17:10 Занявший Twitter Рогозина «Роскосмос» удалил его старые твиты Технологии и медиа, 17:09 Цифровые войны: как искусственный интеллект и большие данные правят миром Индустрия 4.0, 17:00  Английская премьер-лига опубликовала расписание матчей на июнь Спорт, 16:55 Жена Кокшенова опровергла сообщения о его смерти из-за коронавируса Общество, 16:52 Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города Финансы, 16:52 Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Общество, 16:51 Как снять видео и попасть в тренды соцсетей РБК Стиль и Huawei, 16:49 Фарммаркетинг будущего: как изменится продвижение препаратов после COVID Pro, 16:47 Верховный суд признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией Общество, 16:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

По данным аналитиков Сбербанка, значение индекса потребительской активности в Кемерово сейчас лишь на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году
Сбербанк SBER ₽218,91 +2,73% Купить
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка со ссылкой на данные Индекса потребительской активности (ИПА).

По данным аналитиков Сбербанка, значение ИПА в Кемерово сейчас лишь на 0,2 пункта меньше, чем в 2019 году. В пресс-службе банка напомнили, что в течение всего периода карантинных ограничений именно в Кемеровской области фиксировалось наименьшее падение трат.

В первую пятерку городов, где потребители наиболее оправились от удара COVID-19, вошли также:

  • Пермь (ИПА на 4,1 пункта ниже, чем годом раньше);
  • Майкоп (минус 4,7);
  • Оренбург (минус 4,7);
  • Омск (минус 4,8 пункта).

В целом по России значение ИПА за последний месяц, как подсчитали аналитики Сбербанка, выросло на 9,5 пункта — с 48,4 пункта в апреле до 57,9 пункта в мае.

«Это означает, что страна постепенно возвращается к обычному потреблению, а бизнес и покупатели адаптировались к ограничительным мерам государства», — говорится в сообщении банка.

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
Экономика
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

ИПА указывает не на объем продаж, а на их разнообразие, его значение показывает, как потребители изменили свои привычки в условиях введенных для борьбы с COVID-19 ограничений. Резкое падение значения ИПА стало отражением закрытия многих торговых точек и предприятий сферы услуг после начала пандемии, а его рост свидетельствует, что люди вновь стали делать покупки в разных местах, не ограничиваясь одними продуктами и лекарствами.

По данным на 4 июня, значение ИПА на сайте SberIndex.ru в среднем по России составляло 68 пунктов, по Москве — 57 пунктов.

В конце мая свой рейтинг восстановления городов представила компания 2ГИС. По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке. Лидером же рейтинга стал крупнейший город Кемеровской области — Новокузнецк.

За последние сутки в России выявлено 8726 новых случаев заражения COVID-19, 144 человека умерли. Общее число заражений приблизилось в России к 450 тыс., число смертей перевалило за 5,5 тыс.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, потребительские расходы
Материалы по теме
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter