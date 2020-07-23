Потери экономики после введения самоизоляции оценили в ₽270 млрд в неделю

Введение режима нерабочих дней и самоизоляции привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок, свидетельствуют данные «Первого ОФД»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Введение в марте 2020 года масштабных ограничений, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок. Согласно проведенному аналитическим центром «Первого ОФД» исследованию, общее число пробиваемых каждый день чеков в период с конца марта по начало мая сократилось в среднем на 31%, а средняя выручка учтенных видов бизнеса упала на 36%.

«На этапе федеральных ограничений (29.03–10.05) экономика в среднем недосчиталась по 270 млрд руб. в неделю», — утверждается в отчете «Первого ОФД», поступившем в РБК.

После отмены режима нерабочих дней и других федеральных ограничений показатели начали расти, однако все равно оставались гораздо ниже, чем в феврале-марте 2020 года.

По подсчетам аналитиков, в течение следующего месяца, с 11 мая по 9 июня, общее число пробиваемых в день чеков было на 17% меньше, чем до начала кризиса, а общая выручка упала на 18%. Тем временем потери экономики сократились до 133 млрд руб. в неделю.