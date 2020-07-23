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Пандемия коронавируса ,  
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Потери экономики после введения самоизоляции оценили в ₽270 млрд в неделю

Введение режима нерабочих дней и самоизоляции привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок, свидетельствуют данные «Первого ОФД»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Введение в марте 2020 года масштабных ограничений, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, привело к обвалу числа совершаемых россиянами покупок. Согласно проведенному аналитическим центром «Первого ОФД» исследованию, общее число пробиваемых каждый день чеков в период с конца марта по начало мая сократилось в среднем на 31%, а средняя выручка учтенных видов бизнеса упала на 36%.

«На этапе федеральных ограничений (29.03–10.05) экономика в среднем недосчиталась по 270 млрд руб. в неделю», — утверждается в отчете «Первого ОФД», поступившем в РБК.

После отмены режима нерабочих дней и других федеральных ограничений показатели начали расти, однако все равно оставались гораздо ниже, чем в феврале-марте 2020 года.

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По подсчетам аналитиков, в течение следующего месяца, с 11 мая по 9 июня, общее число пробиваемых в день чеков было на 17% меньше, чем до начала кризиса, а общая выручка упала на 18%. Тем временем потери экономики сократились до 133 млрд руб. в неделю.

Тренд изменился на позитивный после 10 июня. «Средний недельный оборот начинает обгонять базовые значения, при этом его рост составил +9 млрд руб. к значениям базового периода (февраль-март 2020 года)», — говорится в отчете.

Выручка, согласно подсчетам аналитиков, превысила показатель февраля-марта на 3%, однако число ежедневно пробиваемых чеков по-прежнему отстает на 5%.

Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень
Общество
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Ранее холдинг «Ромир» сообщил, что траты россиян на покупку продуктов в июне сократились до 36% от общего объема их расходов, что соответствует докарантинному уровню.

В начале июля компания Deloitte отчиталась о выявленном ею изменении структуры потребительских расходов россиян в условиях пандемии COVID-19 и введенных из-за нее ограничений. На самоизоляции 39% респондентов увеличили расходы на покупку продуктов, так как перестали есть вне дома. В то же время почти столько же респондентов признались, что вынуждены были сократить траты на еду. В Deloitte связывают это с падением их доходов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: торговля, ретейл, коронавирус
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