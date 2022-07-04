В «Газпроме» предложили исключить валютную конкуренцию при поставках газа

Топ-менеджер компании Кирилл Полоус пояснил, что на рынке возникает валютная конкуренция между поставками трубопроводного газа и СПГ, поэтому введение механизма для ее исключения приобретает все более важное значение

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На рынке возникает валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), необходимо ввести механизм для ее исключения, заявил замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на круглом столе комитета Госдумы по энергетике на тему «Энергетическая стратегия России на период до 2050 года».

В условиях контрсанкций, касающихся расчетов за газ, «разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение», считает топ-менеджер.

«Переводя это опять же на русский язык, торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли. Но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ, и тем самым уже возникает некая конкуренция, уже валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа и СПГ», — пояснил Полоус.

Среди вариантов решения проблемы он назвал таможенное регулирование. В частности, речь идет о создании «неких экономических стимулов» для поставок не на запад, а на восток. «С момента начала производства СПГ в северных регионах более половины произведенного СПГ было поставлено в регионы поставки российского трубопроводного газа, который, как известно, облагается пошлиной в отличие от СПГ», — отметил представитель «Газпрома».

Проекты, связанные с производством сжиженного природного газа, в частности «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», реализует

НОВАТЭК.

В конце марта на фоне замораживания своих золотовалютных резервов Россия обязала компании из «недружественных» стран платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть два специальных счета в Газпромбанке: рублевый и валютный. Покупатель перечисляет евро или доллары, после чего банк продаст валюту на Мосбирже и зачислит рубли на соответствующий счет. Оплата считается состоявшейся с момента зачисления средств, полученных от продажи валюты.

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