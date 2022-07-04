Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 15:51
Умер кинорежиссер Юлий Файт Общество, 15:59
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров возглавил петербургский клуб Спорт, 15:55
Турция заявила, что открытие зернового коридора отчасти зависит от России Политика, 15:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:30
ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса Пресс-релиз, 15:30
В «Газпроме» предложили исключить валютную конкуренцию при поставках газа Бизнес, 15:29
«Партизанский маркетинг»: как добиться максимума при минимуме ресурсов Pro, 15:25
В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 Политика, 15:16
«Барселона» подписала экс-игрока «Милана» и установила отступные €500 млн Спорт, 15:15
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:14
Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики Экономика, 15:05
Россияне столкнулись с дефицитом билетов в Калининград из-за Литвы Политика, 15:03
Президент Сербии наградил орденом тренера сборной России по волейболу Спорт, 14:55
Лавров заявил о невозможности нормальной работы посольства в Болгарии Политика, 14:52
Война санкций ,  
0 

В «Газпроме» предложили исключить валютную конкуренцию при поставках газа

Топ-менеджер компании Кирилл Полоус пояснил, что на рынке возникает валютная конкуренция между поставками трубопроводного газа и СПГ, поэтому введение механизма для ее исключения приобретает все более важное значение
«Газпром» GAZP ₽187,99 -2,34% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 054,4 -0,55% Купить
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

На рынке возникает валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), необходимо ввести механизм для ее исключения, заявил замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на круглом столе комитета Госдумы по энергетике на тему «Энергетическая стратегия России на период до 2050 года».

В условиях контрсанкций, касающихся расчетов за газ, «разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение», считает топ-менеджер.

«Переводя это опять же на русский язык, торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли. Но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ, и тем самым уже возникает некая конкуренция, уже валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа и СПГ», — пояснил Полоус.

Bild узнал о страхе зимы у половины жителей ФРГ из-за нехватки газа
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Среди вариантов решения проблемы он назвал таможенное регулирование. В частности, речь идет о создании «неких экономических стимулов» для поставок не на запад, а на восток. «С момента начала производства СПГ в северных регионах более половины произведенного СПГ было поставлено в регионы поставки российского трубопроводного газа, который, как известно, облагается пошлиной в отличие от СПГ», — отметил представитель «Газпрома».

Проекты, связанные с производством сжиженного природного газа, в частности «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», реализует
НОВАТЭК.

В конце марта на фоне замораживания своих золотовалютных резервов Россия обязала компании из «недружественных» стран платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть два специальных счета в Газпромбанке: рублевый и валютный. Покупатель перечисляет евро или доллары, после чего банк продаст валюту на Мосбирже и зачислит рубли на соответствующий счет. Оплата считается состоявшейся с момента зачисления средств, полученных от продажи валюты.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции

Польша и Болгария отказались платить за газ в рублях, после чего «Газпром» прекратил поставки в эти страны. Обвинения в использовании поставок газа в качестве шантажа в Кремле отвергли.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
поставки газа Газпром СПГ
Материалы по теме
Власти ФРГ допустили веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа
Политика
Регулятор ФРГ предупредил о шоке для потребителей при росте цен на газ
Экономика
В Италии предсказали тяжелую зиму при остановке поставок газа из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter