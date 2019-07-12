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ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ЦБ предлагает перенести обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала на 2020 год, сообщили источники РБК. По мнению регулятора, полная добровольность участия населения в ИПК лишает реформу пенсионных накоплений смысла
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.

Окончательное решение пока не принято, указал федеральный чиновник в беседе с РБК. «Это позиция ЦБ», — подчеркнул он. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента Владимира Путина, объяснили два собеседника, близких к ЦБ.

В Банке России на запрос РБК не ответили, Минфин отказался от комментариев.

Зачем нужна реформа накопительной пенсии

ИПК — это новая пенсионная модель, которую разработали Минфин и ЦБ. Концепция системы была представлена еще в 2016 году. ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости. Новый раунд обсуждения реформы начался в 2018 году после формирования нового состава правительства. ИПК планировалось запустить с 1 января 2020 года.

У ИПК есть две важнейшие задачи — повысить уровень пенсий и дать стране источники длинных денег, говорила Набиуллина в конце марта. По ее словам, формирование внутренних источников длинных денег — это вопрос в том числе финансовой стабильности России.

По замыслу Минфина и ЦБ, работающие россияне — участники системы ИПК — будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

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Почему застопорилась подготовка реформы

Главным спорным вопросом в концепции ИПК стал принцип подключения граждан к системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с зарплат. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на ст. 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе.

Однако вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства.

Чтобы запустить процесс публичного обсуждения, Минфин в августе 2018 года разместил уведомление о начале разработки законопроекта об ИПК. Однако из-за негативной реакции россиян на повышение пенсионного возраста обсуждение реформы накопительной пенсии было отложено, признавал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он выражал надежду, что «страсти улягутся» и Минфин сможет обнародовать проект ИПК. Однако результаты закрытого опроса населения, проведенного ВЦИОМом по заказу администрации президента в январе 2019 года, показали резко негативное отношение граждан к любым пенсионным изменениям из-за увеличения возраста выхода на пенсию, рассказывал РБК федеральный чиновник. В ходе межведомственного обсуждения системы ИПК чиновники, по данным источников РБК, рассматривали взамен автоподписки более мягкие, квазидобровольные варианты подключения к системе — например, через подачу работниками заявления работодателю.

Однако Владимир Путин потребовал сделать систему полностью добровольной, писали «Известия» и подтвердили РБК два федеральных чиновника. Минфин переписал пакет законопроектов о введении ИПК с учетом полностью добровольного подключения к системе, сообщили два собеседника РБК, близких к правительству. Но против этого варианта категорически выступила Эльвира Набиуллина, которая предложила отложить обсуждение ИПК на следующий год, знают два источника, близких к ЦБ.

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Что даст перенос обсуждения на следующий год

Минфин выполнил прямое указание президента, а Банк России воспротивился, потому что не хочет запускать «мертворожденный» проект, объясняет источник РБК на пенсионном рынке. «ЦБ имеет право на определенную самостоятельность, он закладывает более глубокие смыслы в систему ИПК. Регулятор предложил отложить обсуждение, чтобы вернуться к механизму автоподписки», — полагает он.

По словам другого собеседника РБК, добровольность не обеспечит массового притока средств в систему — в результате реформа не решит задач, для которых затевалась, то есть не создаст новых возможностей для долгосрочных инвестиций в российскую экономику. По опросу Левада-центра, почти две трети респондентов (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в НПФ, помимо тех обязательных взносов, которые уже совершает работодатель. Тем не менее готовы к отчислениям 29% респондентов, и, по мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, это «очень большая цифра».

Индивидуальные добровольные программы накоплений на пенсию уже существуют, они разрешены с 1998 года, но до сих пор не получили серьезного развития, напоминает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Без автоматического подключения система ИПК будет невостребованной и бессмысленной, она просто станет разновидностью негосударственного пенсионного обеспечения, уверен он.

Чтобы стимулировать пенсионные накопления, лучше переводить работников на такую систему автоматически, а тот, кто не согласен с этим, должен отказаться выраженным способом, писал нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер в 2003 году. Если же предлагать людям выбор между двумя вариантами, они, скорее всего, выберут вариант «оставить как есть», но не потому, что он лучше, а потому, что людям свойственно «когнитивное искажение» (bias) ради сохранения статус-кво.

Введение ИПК на фоне долговременного снижения реальных денежных доходов населения (только в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%) несет дополнительные риски. В краткосрочном и среднесрочном плане это фактически новый налог на зарплату, который снизит реальные доходы населения и, соответственно, потребительский спрос, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Накопленные на пенсию деньги могут в будущем обесцениться, если будут неправильно инвестироваться. Таким образом, потенциальные последствия могут заключаться в дальнейшем росте закредитованности населения вследствие падения его доходов и ухудшении качества жизни, заключает эксперт.

Авторы: Юлия Старостина, Татьяна Ломская
Теги: ИПК, Минфин, Банк России, пенсионная реформа, накопительная пенсия
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