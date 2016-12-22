Россия поднялась в рейтинге экономик Всемирного банка

Россия вплотную приблизилась к топ-10 экономик мира по объему ВВП, следует из новых данных Всемирного банка. По ВВП с учетом паритета покупательной способности (ориентир майского указа) Россия остается вне пятерки лучших

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия обошла Южную Корею и поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год, следует из обновленных данных Всемирного банка. За год российский ВВП в долларовом выражении в текущих ценах увеличился почти на $300 млрд, с $1,28 трлн до $1,58 трлн. ВВП Южной Кореи вырос с $1,41 трлн до $1,53 трлн.

Россию в этом списке с большим отрывом опережают три ее партнера по БРИКС — Китай (2-е место), Индия (6-е) и Бразилия (8-е), ближе всего Бразилия с отрывом в $478 млрд.

В десятке крупнейших экономик произошли лишь два изменения: Индия обошла Францию, поднявшись на шестое место, а Бразилия — Италию, заняв восьмую строчку (см. инфографику).

Всемирный банк опирается на официальные данные Росстата, а они включают Крым и Севастополь. «Опираясь на эти данные, Всемирный банк не намеревается выносить никаких суждений относительно правового или иного статуса затронутых территорий», — сообщает институт. В 2016 году (последние доступные данные) суммарный ВРП Крыма и Севастополя составил примерно 380 млрд руб., или $6 млрд по текущему курсу.

Борьба за место в пятерке

Более пригодным для международных сопоставлений является ВВП по паритету покупательной способности (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). Именно по этому показателю Россия должна войти в пятерку ведущих стран к 2024 году, поставил задачу Владимир Путин. До 1 сентября Минэкономразвития и Минфину поручено разработать план по выполнению этой задачи.

По итогам 2017 года Россия увеличила ВВП по ППС в текущих ценах с $3,64 трлн до $3,75 трлн, следует из данных Всемирного банка, но осталась, как и год назад, на шестой строчке. Пятая — Германия, от которой Россия отстала на $445 млрд.

Отставание от Германии — 4–5%, задача в том, чтобы за предстоящий шестилетний срок рост экономики России на 4% превысил рост Германии, объяснял в мае министр экономического развития Максим Орешкин. «Экономика Германии — это не та экономика, которая растет сверхбыстрыми темпами. Поэтому мы должны, конечно же, показывать более высокие темпы экономического развития и обходить ее в этом рейтинге», — говорил министр.

По данным Росстата, в 2017 году ВВП России вырос на 1,5%. Эта оценка может быть улучшена на 0,3 п.п. из-за недавнего пересмотра Росстатом динамики промышленного производства за прошлый год, сообщало Минэкономразвития 12 июля. В 2018 году рост ВВП составит 1,9%, в 2019-м — 1,4%, следует и​з последнего макропрогноза Минэкономразвития. Ведомство его обновило, учтя апрельское расширение антироссийских санкций США, задачи, поставленные майским указом, а также повышение с 2019 года ставки НДС, которое приведет к дополнительному росту цен.