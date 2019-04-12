«Транснефть» после слов Лукашенко оценила опасность дефектов на «Дружбе»

Проходящие по территории Белоруссии трубопроводы «Транснефти» находятся в удовлетворительном состоянии, при необходимости компания готова направить для устранения дефектов 16 бригад

Нефтепровод «Дружба» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил ТАСС, что компания следит за состоянием нефтепроводов, которые проходят через территорию Белоруссии, большую часть имеющихся дефектов можно устранить без снижения рабочего давления.

Он отметил, что у белорусских коллег есть необходимая информация о техническом состоянии трубопроводов. «И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления, и тем более не в аварийных режимах», — добавил Токарев.

Если будет нужно помочь Белоруссии в устранении дефектов, компания готова направить к ним 16 бригад с предприятия «Транснефть-Дружба» в Брянске, сказал Токарев.

В четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ремонтировал следующие через территорию страны трубопроводы, несмотря на то, что их «надо было бы» закрыть. Теперь же, по мнению Лукашенко, нужно действовать иначе. «Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — заявил он на совещании с экономическим блоком правительства. Президент Белоруссии поручил принять необходимые меры и обязал правительство отчитаться о ситуации на следующей неделе.