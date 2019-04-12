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Норникель ₽16 872,56 (+17,19%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,96%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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«Транснефть» после слов Лукашенко оценила опасность дефектов на «Дружбе»
Проходящие по территории Белоруссии трубопроводы «Транснефти» находятся в удовлетворительном состоянии, при необходимости компания готова направить для устранения дефектов 16 бригад
Нефтепровод «Дружба» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил ТАСС, что компания следит за состоянием нефтепроводов, которые проходят через территорию Белоруссии, большую часть имеющихся дефектов можно устранить без снижения рабочего давления.

Он отметил, что у белорусских коллег есть необходимая информация о техническом состоянии трубопроводов. «И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления, и тем более не в аварийных режимах», — добавил Токарев.

Если будет нужно помочь Белоруссии в устранении дефектов, компания готова направить к ним 16 бригад с предприятия «Транснефть-Дружба» в Брянске, сказал Токарев.

Политика
Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук»

В четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ремонтировал следующие через территорию страны трубопроводы, несмотря на то, что их «надо было бы» закрыть. Теперь же, по мнению Лукашенко, нужно действовать иначе. «Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — заявил он на совещании с экономическим блоком правительства. Президент Белоруссии поручил принять необходимые меры и обязал правительство отчитаться о ситуации на следующей неделе.

Видео: YouTube/CTVBY

По словам Лукашенко, в Москве «обнаглели до такой степени», что начинают «выкручивать руки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к «эмоциональным репликам». Однако отношения двух стран стоит обсуждать в тональности, которая лучше соответствует союзным отношениям, добавил Песков.

Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко позже рассказал, что инженеры и технические сотрудники еще полтора года назад указывали на необходимость закрыть нефтепровод «Дружба» на ремонт, однако работы проводили, не перекрывая трубопровод. Однако теперь такой ремонт невозможен «в связи с подходами, связанными с экологией», пояснил вице-премьер.

Нефтепровод «Дружба» построили в 1964 году, его протяженность составляет 8,9 тыс. км, из них через Россию проходят 3,9 тыс. км. С мая 2019-го Минск на 23% повысит тариф на транзит нефти из России. Такое решение власти Белоруссии объяснили экологической ситуацией в стране.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Транснефть», Белоруссия
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Лукашенко заявил о выкручивании рук «обнаглевшей» Россией
Политика
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