Коллапс Венесуэлы обошел по глубине спад при развале СССР

Обрушение экономики Венесуэлы с 2014 года признано крупнейшим в экономической истории исследователями Института международных финансов (IIF). По глубине провала оно превзошло спад во время развала Советского Союза

Улицы Каракаса (Фото: Наташа Писаренко / AP)

Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории, единственные сопоставимые по глубине падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года по наши дни и распад Советского Союза в начале 1990-х, пишет Институт международных финансов, базирующийся в Вашингтоне (его аналитическая записка есть у РБК).

Как сообщил РБК заместитель главного экономиста IIF Серги Ланау, спад ВВП Венесуэлы к настоящему времени глубже, чем у любого государства бывшего СССР в начале 1990-х.

Наихудший провал был у Украины — более чем на 50% с 1992 по 1999 год.

Венесуэльская экономика рухнула к 2019 году более чем на 60% с 2014 года (см. инфографику).

IIF оговаривается, что после 2016 года нет официальных оценок венесуэльского ВВП. Правительство Венесуэлы прекратило раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе, после того как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с публичным отсутствием экономической статистики.