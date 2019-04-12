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Коллапс Венесуэлы обошел по глубине спад при развале СССР
Обрушение экономики Венесуэлы с 2014 года признано крупнейшим в экономической истории исследователями Института международных финансов (IIF). По глубине провала оно превзошло спад во время развала Советского Союза
Улицы Каракаса (Фото: Наташа Писаренко / AP)

Экономический коллапс Венесуэлы «почти беспрецедентен» в мировой истории, единственные сопоставимые по глубине падения эпизоды — Зимбабве с 1998 года по наши дни и распад Советского Союза в начале 1990-х, пишет Институт международных финансов, базирующийся в Вашингтоне (его аналитическая записка есть у РБК).

Как сообщил РБК заместитель главного экономиста IIF Серги Ланау, спад ВВП Венесуэлы к настоящему времени глубже, чем у любого государства бывшего СССР в начале 1990-х.

  • Наихудший провал был у Украины — более чем на 50% с 1992 по 1999 год.
  • Венесуэльская экономика рухнула к 2019 году более чем на 60% с 2014 года (см. инфографику).

IIF оговаривается, что после 2016 года нет официальных оценок венесуэльского ВВП. Правительство Венесуэлы прекратило раскрывать макроэкономические показатели на постоянной основе, после того как к власти в 2013 году пришел Николас Мадуро. МВФ в мае 2018 года вынес Венесуэле официальное неодобрение в связи с публичным отсутствием экономической статистики.

«Опыт бывшего Советского Союза показывает, что восстановление Венесуэлы в сценарии изменения экономической политики будет небыстрым», — указывает IIF. В среднем государствам бывшего СССР понадобилось 12 лет, чтобы вернуться на докризисные уровни реального ВВП.

Ситуация в Венесуэле осложняется колоссальной гиперинфляцией. Неофициальные оценки роста цен в стране очень высоки даже по меркам гиперинфляций в странах бывшего Советского Союза и ​Латинской Америки в 1980–1990-х, пишет IIF. Однако история показывает, что гиперинфляция может относительно быстро закончиться при переходе к стабилизационной политике, которая обычно подразумевает либо принятие целевых уровней по денежной массе, либо установление фиксированного обменного курса валюты.

Фотогалерея 
Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

Венесуэльская катастрофа

  • Объем нефтедобычи Венесуэлы в марте 2019 года, согласно так называемым вторичным источникам ОПЕК (считаются более надежными, чем прямые сообщения властей), упал до 732 тыс. барр. в день — на 46% ниже, чем в 2018 году (1,354 млн барр. в день), и на 62% ниже, чем в 2017-м (1,9 млн барр.).
  • 87% венесуэльцев живут за чертой бедности, 61% — в крайней бедности (данные проекта венесуэльских университетов ENCOVI на 2017 год).
  • Венесуэла характеризуется самым высоким в мире количеством убийств на 100 тыс. человек населения — 81,4 (данные Венесуэльской обсерватории по насилию, OVV, за 2018 год); правда, показатель снизился по сравнению с 2017 годом (89 убитых на 100 тыс. населения).
  • С 7 марта 2019 года в стране продолжаются массовые отключения электроэнергии, которые затронули до 20 из 23 венесуэльских штатов.
  • В 2017 году младенческая смертность в Венесуэле возросла на 30%, а материнская смертность — на 65% (данные Еврокомиссии).
  • 3 млн венесуэльцев эмигрировали из страны с 2015 года, или порядка 8% населения (данные ООН).
  • По последним оценкам Международного валютного фонда за апрель 2019 года, ВВП Венесуэлы в 2019 году упадет на 25% после сокращения на 18% годом ранее. Рецессия в стране будет продолжаться как минимум до 2024 года — больше десяти лет.
Автор: Иван Ткачёв
Теги: Венесуэла, СССР
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