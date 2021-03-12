Второй экономический форум решили провести в России в очном формате

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Шестой Восточный экономический форум пройдет 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета, сообщается в Telegram-канале «Росконгресса».

«Уверен, что в этом году форум преумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Он добавил, что форум будет организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ по предупреждении распространения коронавируса.

В прошлом году Восточный экономический форум не проводился из-за пандемии COVID-19.